Některé výstavy jsme museli svěsit, vzpomíná šéf Gé čtyřky. Vedl ji 40 let

Jitka Dolanská
  9:02aktualizováno  9:02
Čtyřicet let stál Zbyněk Illek v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku. Galerie 4 v Chebu, známá jako Gé čtyřka, vznikla jeho přičiněním v roce 1985 jako součást Okresního kulturního střediska. Teď, když předal svou galerii nové ředitelce Alici Šmídové, mohl se zastavit, vydechnout a ohlédnout zpět.


Zbyněk Illek na archivním snímku z roku 2019. Galerii 4 v Chebu vedl čtyřicet let. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Kdy vás poprvé napadlo, že by si fotografie zasloužila mít svůj vlastní kulturní stánek? Místo, kde by mohli fotografové prezentovat svá díla, kde by se mohli učit?
To bylo ještě v době, kdy jsem učil na základní škole. Jako člen chebského fotoklubu jsem si uvědomoval, že fotografie v té době nebyla příliš pokládána za jednu z oblastí výtvarného umění. Bylo to jasné z toho, že tady v Chebu se vystavovalo třeba v nádražní čekárně, ve foyer kina a podobně. Také galerie výtvarného umění, která měla v té době velice dobrý zvuk, se fotografii věnovala velice okrajově. Výstavy fotografií se tam konaly snad jednou za tři roky. A tehdy mne napadlo, že by bylo dobré, kdyby tu nějaká taková galerie byla.

Od myšlenky nebylo daleko k činu…
Když jsem opustil školství a začal pracovat v okresním kulturním středisku jako metodik pro fotografii a výtvarnictví, oslovil jsem tehdejšího ředitele Jaroslava Kohouta, co by tomu řekl, kdyby při okresním středisku taková galerie vznikla. Tehdy řekl: Najděte místo, já vám v tom bránit nebudu. Následně začal kolotoč hledání vhodných prostor. Nakonec jsme se dobrali do Kamenné ulice, kde jsme nechali zpracovat projekt na přeměnu podloubí, uměle vytvořeného po 2. světové válce v přízemí tamních domů. Právě tady nakonec Galerie 4 vznikla. To bylo v roce 1985.

Zakladatel chebské Galerie 4 dostal prestižní fotografickou cenu

Vzpomenete si, čím jste zahajovali, jakou výstavou jste novou galerii otevírali?
Vzpomenu a docela přesně. Protože byl rok 1985, musela to být ideologicky dobře postavená výstava. O pomoc jsme tehdy požádali Danielu Mrázkovou, významnou publicistku, a ta nám zprostředkovala výstavu, která se jmenovala tři kapitoly z historie sovětské fotografie. Byla to meziválečná avantgarda, válečná dokumentární fotografie a současná dokumentární fotografie. A už tato první výstava vzbudila kontroverze.

Proč?
V té současné části byly fotografie, dokumentující těžký život kočovníků na Dálném východě. A právě tato část výstavy se tehdejšímu režimu hrubě nelíbila.

Nebyla to však jediná výstava, se kterou měli soudruzi problém…
Těch prvních pět let to snad byla každá. Pro mě to bylo nepochopitelné, protože některé ty fotografie jsem absolutně neshledával jako nějak ideologicky závadné. Byl to třeba dokument ze sídliště a na jedné z fotografií děti otiskovaly dlaně od bahna na stěnu paneláku. Vytvořily takovou jakoby korunu, někdo k tomu přimaloval kmínek a vznikl krásný strom. Jenže hodnotitelé to tehdy viděli jako nabádání dětí k vandalismu a fotografie musela být svěšena.

Galerie poměrně záhy začala vystavovat i díla umělců ze západní Evropy. Jak se vám to povedlo?
Já se jednou v Rudém právu dočetl, že na ambasádách západních zemí jsou uloženy soubory, které prošly jakýmsi schvalováním buď ministerstva kultury nebo ústředního výboru komunistické strany. A že tyto soubory jsou k dispozici pro výstavy. Takže jsem se obrátil na zástupce ambasád, hledal jsem, kde jsou jaká fotografická díla a domlouval podrobnosti. V té době jsme tak díky tomu dělali výstavy autorů třeba z Německa, Itálie, Francie…

Byly i se schválenými výstavami nějaké problémy?
Byly. Třeba právě francouzská výstava Konstrukce a fikce. Tu zahajoval tehdejší francouzský kulturní atašé. Tak ta vzbudila opravdu velkou pozornost.

V jakém směru?
V takovém, že druhý den ráno, když jsem přišel do práce, si mne odvezla státní bezpečnost (StB) a vyslýchala mě asi šest hodin. Já netušil, že tento kulturní atašé je velkým přítelem Václava Havla a jako takový byl v hledáčku StB. A ač jsem o tom tehdy neměl žádnou povědomost, tak od té doby jsem byl v jejich hledáčku taky. Takže když se objevily v okrese třeba nějaké letáky, tak si mne hned zvali. Nebo si pro mne rovnou přijeli. V té době jsem si té jejich nechtěné pozornosti hojně užíval. (smích)

Atmosféra doby i její absurdity. Fotograf nabízí pohled na poslední půlstoletí

Mluvil jste i o době, kdy se poměry v Rusku začaly uvolňovat. Tady v Československu to však bylo jinak. Jak na tuto dobu vzpomínáte?
To byl zajímavý okamžik. Za Gorbačova se situace v Sovětském svazu začala opravdu hodně rozvolňovat. Říkalo se tomu tehdy perestrojka. Jenže u nás jakoby se šlo opačným směrem. Najedou sovětské fotografie vzbuzovaly negativní reakce okresního výboru strany. Některé výstavy jsme museli svěsit, jiné rovnou uzavřít.

Pak přišel rok 1989 a sametová revoluce. Jak se tyto události propsaly do fungování galerie?
Poměrně zásadně. My jsme se do roku 1989 snažili vystavovat převážně dokument. To totiž byla jediná fotografie, která byla oproti třeba novinářské fotografii pravdivá. Právě dokument dokázal zobrazit rozpor mezi propagandou a realitou. Po roce 1989 se začal zvyšovat podíl výtvarné fotografie v celoročním programu, a vlastně jsme tak už fotografii ukazovali v celé její šíři. Strhující devadesátky přinesly explozi výstav, kterých se zde uskutečnilo až patnáct ročně. Konaly se ale i výstavy v zahraničí. Workshop Diagonála Evropou trval čtyři roky a dal vzniknout workshopu portrétu a aktu KontAKTfoto.

Kromě výstav galerie fungovala i jako kulturní centrum, vykazovala poměrně širokou škálu činností. Koncerty, akce pro děti, zmiňované workshopy…
Vzpomínám si, že jeden z těch zásadních workshopů proběhl přímo na objednávku ústředního výboru komunistické strany. Regionální muzea tehdy dostala příkaz, aby zmapovala budování socialismu v příhraničních regionech, aby ukázala tu pevnou hráz socialismu a míru. Jenže muzea na to neměla fotografickou kapacitu. Se mnou se tehdy spojil pracovník chebského muzea Jaromír Boháč a domluvili jsme se, že celý okres budeme mapovat po částech. První přišlo na řadu Ašsko. A protože se začalo pracovat v roce 1988 až do doby porevoluční, je na těch fotografiích zachycená i změna, která přišla v roce 1989.

Zbyněk Illek na archivním snímku z roku 2019. Galerii 4 v Chebu vedl čtyřicet let.
Zbyněk Illek po čtyřiceti letech končí v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku, která sídlí v Chebu. Novou ředitelkou se stala Alice Šmídová.
Zbyněk Illek po čtyřiceti letech končí v čele nejstarší stálé fotografické galerie v Česku, která sídlí v Chebu. Novou ředitelkou se stala Alice Šmídová.


Předpokládám, že když se pracovalo na objednávku strany, tak problémy nebyly…
Naopak. Už první katalog tohoto projektu měl potíže. Pravdivý obraz tehdejšího Ašska vzbudil velkou pozornost občanů a rozzuřil státní bezpečnost a komunisty. Výstava byla uzavřena a katalogy musely do stoupy. Nám se naštěstí část podařilo zachránit, schovávali jsme je v jednom sklepě. Bylo to docela napínavé. Osobně si myslím, že to byl hodně významný projekt. A po revoluci, protože jsme měli kontakty na západní ambasády, se začali ozývat dosud zapovězení autoři i instituce. S nimi jsme hned od devadesátých let začali navazovat kontakty a budovat vzájemné vztahy.

Velkou změnu přinesl i rok 2003, kdy se stal zřizovatelem galerie Karlovarský kraj. Co bylo dál?
Galerie 4 tehdy uspořádala první ročník festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí nazvaný Chebské dvorky. V roce 2014 pak začala rekonstrukce barokního špýcharu na Františkánském náměstí v Chebu a jeho přeměna na Art Centrum. Sem se galerie v prosinci 2015, přesně 30 let od založení, přestěhovala.

Vy sám také fotíte. Máte ve svém portfoliu nějakou fotografii, či celou sérii, které si obzvlášť považujete?
Vystudoval jsem fotografii na Institutu výtvarné fotografie v Opavě a dlouho jsem měl fotografování jako určitý relax. V práci jsem byl stále mezi lidmi, v ateliéru jsem nacházel potřebný klid. Samozřejmě, pokud člověk fotí ateliérovou fotografii, časem začne dělat portréty a akty. Zabýval jsem se tím poměrně dlouho a myslím, že jsem vytvořil i zajímavý soubor. Jmenuje se Herbář. Je to řada fotografií, na které kombinuji květy a plody s ženským tělem. Podle mne je kolekce zvláštní i tím, že jsem fotil na velkoformátovou kameru 13 × 18 a ty fotografie jsem prezentoval jako kontaktní kopie. Takže to jsou malé obrázky. Mezi díla, kterých si já sám osobně vážím, patří i soubory Drobné násilí či Červený akt.

Po čtyřiceti letech teď odcházíte z vedení galerie. Nicméně budete pro galerii pracovat dál. Co máte v plánu?
Alice bude mít dost práce s obnovením festivalu Chebské dvorky. Proto jsme vytvořili program na více než polovinu roku a já jsem zde v podstatě v pozici jakéhosi dramaturga či kurátora, který bude nějakým způsobem pomáhat tomu rozjezdu. Na druhou stranu, galerie by měla mít tvář ředitele, který tam aktuálně je. Takže tu osobitou cestu, tu si musí najít každý ředitel sám.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

I my chceme, aby se bazén v dohledné době dostavěl, říká rektor ZČU

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička vyjádřil účast obětem...

Už v květnu roku 2022 zastupitelé Plzně schválili výsledek architektonické soutěže na návrh plaveckého areálu nedaleko budov Západočeské univerzity (ZČU) v plzeňské čtvrti Bory. Pak se příprava...

15. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Před bouřkou nevyrábíme, zní z netradiční čokoládovny. Šéfa tu nehledejte

Čokoládovna nabízí možnost prožít čokoládu naplno – nejen ji ochutnat, ale také...

V čokoládovně MANA v Krásné Lípě na Děčínsku si opravdu dávají záležet. Přesně tu rozlišují chutě kakaa, nakupují z různých kontinentů. Pracují s vlastními formami a reliéfy. A jsou specifickým...

15. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

9. den ZOH 2026: Adamczyková znovu v akci. Neděle nabídne snowboardcross i hokejový nervák

Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu.

Program 9. dne zimních olympijských her nabídne řadu českých nadějí. Eva Adamczyková se představí v týmovém snowboardcrossu, na start půjdou biatlonisté i curleři a hokejisty čeká rozhodující duel...

15. února 2026  7:20,  aktualizováno  8:36

Show, skauti i budoucí hvězdy NBA. Aréna uvidí adepty mistrovství světa juniorů

Český basketbalista Tomáš Satoranský v duelu s Bosnou a Hercegovinou

V červnu příštího roku se v Pardubicích bude konat ostře sledované mistrovství světa basketbalistů do 19 let. Z globálního hlediska Pardubice větší sportovní akci ještě neviděly.

15. února 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Čelákovice nabízí 19 obcím zdarma místa v MŠ a ZŠ, mají volnou pětinu míst

ilustrační snímek

Čelákovice u Prahy v lednu nabídly 19 obcím v okolí, že zdarma přijmou jejich děti do svých mateřských a základních škol. Mají he obsazené z 80 procent a počet...

15. února 2026  6:40,  aktualizováno  6:40

Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

Pop-rocková kapela Lithium vydala nový singl s názvem Nouzové přistání....

Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela...

15. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

15. února 2026  7:23,  aktualizováno  8:09

Aplikace Záchranka nabízí psychosociální pomoc nově také v Olomouckém kraji

Autor aplikace Záchranka Filip Maleňák představuje novinku v podobě...

Oblíbená aplikace Záchranka, díky níž si mohou lidé z mobilu snadno zavolat první pomoc, obsahuje v Olomouckém kraji nově také modul Psychosociální pomoc. Ten se zaměřuje na podporu těch, kteří se...

15. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Hokej na ZOH 2026: Na koho mohou Češi narazit v osmifinále a čtvrtfinále?

Kapitán Roman Červenka na tréninku českého týmu

Čeští hokejisté vstupují do posledního utkání základní skupiny olympijského turnaje proti Švýcarsku s jasným cílem: zajistit si co nejlepší výchozí pozici pro play off. Dobrým výsledkem se můžeme...

15. února 2026

Biatlon na ZOH 2026: Dnes jdou do akci muži i ženy. Program je v druhé polovině

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

15. února 2026  7:52

Curling na ZOH 2026: Mužský tým stále čeká na výhru. Zadaří se dnes?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu se představila dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský....

15. února 2026  7:47

Ve školách na Vysočině je přes 2200 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou

ilustrační snímek

V základních školách na Vysočině je přes 1600 dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Ukrajinských středoškoláků se stejným statusem je 348. Dalších téměř 300...

15. února 2026  6:15,  aktualizováno  6:15

