Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout nejslavnější hra o lásce všech dob Romeo a Julie, poprvé představí 21. března.
Fiktivní příběh napsal podle scénáře Marca Normana a Toma Stopparda britský literát Lee Hall.

Výpravná inscenace zavede diváky do prostředí alžbětinského divadla, v němž se mladý začínající dramatik Will Shakespeare snaží dopsat hru, ovšem nedostává se mu inspirace. Múzou se mu stane po náhodném setkání půvabná Viola de Lesseps, jejímž snem je hrát divadlo.

Protože však v renesanční Anglii bylo zapovězeno ženám stát na jevišti, musí do divadelní společnosti proniknout v přestrojení za muže. A milostný příběh Willa a Violy se stále více prolíná s nově vznikající hrou Romeo a Julie.

Zatímco filmový originál je spíše klasickou romantickou komedií, divadelní verze klade větší důraz na magii divadla a hereckého řemesla. Scéna je zabydlena nejen fiktivními postavami, ale do příběhu jsou chytře zakomponovány i skutečně žijící postavy z konce 16. století, které dohromady vytvářejí dokonalou iluzi alžbětinského Londýna. Zábavný je navíc pohled do divadelního zákulisí, které se za 400 let zase tolik nezměnilo.

„Každé zkoušení je pořád jakousi směsicí chaosu, nadšení, utrpení, problémů řešených na poslední chvíli, stresu a odhodlání a pokaždé je malým zázrakem, když doslova z ničeho vznikne za pár týdnů divadelní představení,“ říká režisér inscenace Adam Doležal. Ten už s chebským souborem připravil řadu úspěšných titulů – Nebezpečné vztahy, Mikve, Ramses II., Sylvie.

Podle svých slov nechce dobu rekonstruovat, ale spíše evokovat za využití hravosti a fantazie. Tomu odpovídá i výtvarné řešení scény, na níž Kateřina Baranowska vztyčila velkolepou konstrukci alžbětinského divadla, ale doplňuje ji zcela současnými či náznakovými prvky. Stejně tak kostýmy Agnieszky Oldak-Páté v sobě mísí opulentní historické kostýmy s hravými doplňky.

V rolích ústřední dvojice Willa a Violy se představí chebští herci Jan Šťava a Vivien Machková. Na jevišti však uvidí diváci téměř kompletní chebskou i karlovarskou hereckou sestavu, která pro tuto inscenaci zvládla jak dvorské tance v choreografii Richarda Ševčíka, tak i náročné šermířské souboje, které sestavil Karel Kočí.

Přestože jde na českých jevištích už o osmé nastudování, je chebsko-karlovarská produkce první, které zahraniční agentura povolila vlastní scénickou hudbu, jejím autorem je Martin Šimek.

