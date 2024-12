Nejlepší kronika je dílem chebského kronikáře Jindřicha Josefa Turka

Na druhém místě v krajské soutěži kronikářů, která se konala v Městské knihovně Chodov, skončila kronika obce Jindřichovice Zdeňka Hnízdila. Třetí místo patří Janě Valvodové a její kronice města Andělská Hora.

Porota hodnotila zejména formální úpravu kronik, tedy to, zda splňují veškeré náležitosti tak, jak udává zákon. Konkrétně zda je kronika řádně označena na titulní straně, zda obsahuje úvod, stručný popis kronikáře, rejstříky a také zda je přehledná a dobře čitelná.

„Soutěž kronikářů má v kraji dlouholetou tradici. Už od roku 2004 jsou vždy po dvou letech oceňovány ty nezdařilejší kroniky měst a obcí našeho regionu. Snaží se upozornit na precizní a titěrnou práci kronikářů, kteří v záznamech uchovávají informace pro budoucí generace,“ uvedla radní pro kulturu a památkovou péči Gabriela Dostálová.

„Nepřeháním, když řeknu, že mi to udělalo radost. Jsem rád, že tu práci někdo uzná a ocení. Myslím, že zaujaly grafická úprava, stylizace a určitě i obrázky, které jsou, myslím, rok od roku lepší,“ konstatuje s úsměvem kronikář Turek, který aktuálně v kronice kompletně uzavřel rok 2023 a chystá se na rok 2024.

„Teď jsem sepsal koncept zpráv, které se v kronice objeví, a musím počkat, až mi ho na radnici schválí. Pak se budu moct pustit do práce. Ostatně tak to dělám každý rok,“ předestírá Turek, který se snaží kroniku na různých akcích představovat lidem. „Zrovna v pátek jsem měl přednášku o kronice v klubovně v chebské Dlouhé ulici. Kroniku chodím propagovat i do škol. Třeba se někdo chytne a na základě toho, co uvidí, se rozhodne kronikám věnovat. Stejně, jako já v mládí,“ podotýká.

Když se s chebskou městskou kronikou setkal Jindřich Josef Turek poprvé, vůbec jej nezaujala.

„Do roku 1992 byla psaná na stroji, přes průklepáky a naprosto nezáživným způsobem. Zahájení turistické sezony, volby, významné návštěvy, nic z toho nelákalo začít v ní listovat, nebo ji dokonce číst,“ vzpomíná kronikář na první seznámení s knihou, kterou měl převzít a začít v ní vytvářet zápisy pro další generace.

Už tehdy se rozhodl, že městské letopisy budou vypadat jinak. Zápisy chtěl psát ručně. Dnes tak v kronice na první pohled zaujme úpravný ručně psaný text, kresby, bohaté lemy stránek i zdobná první písmena zpráv, takzvané majuskule.

„Vytvořit gotickou majuskuli zabere dva až tři dny práce. Musím nejprve vymyslet, jak se motivy budou kroutit. To je spousta spirálek a vše musí mít nějakou logiku. Pak návrh předkreslit, vybarvit. Není to jednoduché,“ popisuje. Složitou alchymií je také míchání barev a inkoustů.

Jeho kroniky se tak vracejí k původnímu historickému výtvarnému pojetí. „Krásné je to, jak kronika obchází nový digitální svět. Jindřich Turek z ní vlastní osobností a umem vytváří jakousi syntézu, která bude pro budoucí generace unikátním přehledem událostí,“ dodává ředitel okresního archivu v Chebu Karel Halla.