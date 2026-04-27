Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou tréninkové haly. Následovat by pak měla rekonstrukce sportovní haly a další kroky k modernizaci městského areálu. V letošním roce budou investice na Lokomotivě činit okolo 25 až 30 milionů korun. Novinářům to dnes řekl místostarosta Chebu Pavel Pagáč (VOK). Náklady na modernizaci celého areálu se odhadují na přibližně 400 milionů a budou se provádět v několika etapách.
"Výměna umělého povrchu fotbalového hřiště by se měla dělat o prázdninách letošního roku a tréninková hala by mohla být zahájena také v létě s tím, aby její dokončení plynule navazovalo na zahájení rekonstrukce stávající sportovní haly. V okamžiku, kdy se bude rekonstruovat stará původní sportovní hala ze 70. let, tak by sportovci v této době neměli kde sportovat," uvedl Pagáč.
Město na některé části modernizace zvažuje i využití peněz, které získá v následujících letech za prodej pozemků ve Strategickém podnikatelském parku. Město se proto rozhodlo pro koncepční a etapizovaný přístup, aby bylo možné provádět jednotlivé kroky podle dostupných financí.
Prvními kroky tedy bude vybudování montované tréninkové haly vedle stávající velké sportovní haly za asi 15 až 20 milionů korun. Podle Pagáče přesto, že tréninková hala má vyřešit dočasné uzavření velké haly kvůli rekonstrukci, počítá se s jejím provozem i do budoucna. Zároveň se letos vymění umělá tráva na hřišti. Její vlastnosti už neodpovídají předpisům. Výměna má stát zhruba deset milionů.
Na konci letošního roku by se pak mohlo začít s rekonstrukcí sportovní haly. U ní bude potřeba provést zateplení, tedy opláštění, a výměnu vnitřních rozvodů. Náklady by mělo město částečně pokrýt i z dotací na snížení energetické náročnosti budov.
V plánu jsou pak i další investice, vybudování druhého hřiště s přírodní trávou nebo úprava přilehlé kuželny, která by se měla přestavět ze dvou na čtyři dráhy, opraví se i restaurace a ubytování. Podle Pagáče se uvažuje i o nástavbě, která by možnosti ubytování mohla rozšířit, řekl místostarosta.