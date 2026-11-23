Starostou Chebu byl dnes zvolen Ladislav Hrubý (Volba pro město s podporou Starostů - VPM). Dostal 21 z 28 hlasů přítomných zastupitelů. Funkce místostarostů budou zastávat Tomáš Kubát (KPCH), Markéta Mašková (VPM) a Martin Černík (Koalice pro Cheb - KPCH). První dva budou pro výkon funkce uvolněni, tedy plně placení, Černík bude neuvolněným místostarostou, který nebude pracovat na plný úvazek. Vedení města dnes schválili chebští zastupitelé. Koalice VPM, KPCH a Volby pro kraj (VOK) bude mít v zastupitelstvu 18 z 29 křesel.
Ladislav Hrubý z vítězné VPM byl v minulosti místostarostou, nyní zasedne v čele radnice. V devítičlenné městské radě bude mít VPM pět míst, KPCH tři místa a jedno místo VOK. Dosud vládnoucí hnutí ANO skončilo ve volbách sice na druhém místě, ale po povolebních jednáních skončilo v opozici, stejně jako Naše Česko, ODS Cheb a SPD. Dosavadní koalici tvořily ANO, ODS a VOK.
Hrubý dnes řekl, že chce konkrétní témata s opozicí pravidelně konzultovat. Pokračovat chce nová koalice v započatých projektech, jako je most do Hájů, přestavba dominikánského kláštera nebo rekonstrukce sídliště Spáleniště. Na některé projekty, jako je dostavba divadla nebo stavba bazénu, má nastupující koalice ale odlišný pohled než ta bývalá.
Před volbou vedení města se vedla diskuse o potřebě třetího místostarosty, protože dosud měl Cheb místostarosty dva. Zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO) připomněla, že sám Hrubý před časem prohlásil, že dva místostarostové v Chebu stačí. Podle ní jde o povolební kompromis, který by uspokojil všechny koaliční strany. Podle Vladimíra Keblúška (Naše Česko) není další místostarosta potřeba a jde o zbytečné výdaje z městského rozpočtu, které by se daly využít jinak.
Podle Hrubého i jiná města mají větší počet uvolněných radních podle toho, jak vznikaly koalice. "Těch projektů, které bude třeba připravit, bude obrovské množství. Po roce 2030 by měla přijít ta největší tranše za pozemky v průmyslovém parku," vysvětlil Hrubý. Martin Černík (KPCH) řekl, že s příchodem velkého investora, kterým bude Daimler Truck, bude potřeba, aby město posílilo i své agendy. Bývalý starosta Jan Vrba (ANO) konstatoval, že bývalé vedení i bez třetího místostarosty fungovalo a dokázalo připravit 50 stavebních povolení.
Dostálová také upozornila, že třetím, neuvolněným místostarostou, který bude mít na starosti mimo jiné projekty související se Strategickým podnikatelským parkem (SPP), bude Martin Černík, který byl jedním z hlavních odpůrců toho, aby park ve spolupráci se státem v Chebu vznikl. Právě Černíkovo jméno padalo ve zhruba pětihodinové diskusi nejčastěji, a to nejen kvůli jeho postoji k průmyslovému parku, ale například i kvůli jeho předchozímu působení ve vedení městské firmy Terea.
V říjnových volbách v Chebu kandidovalo deset subjektů, do zastupitelstva se dostalo sedm z nich. VPM získala devět mandátů. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty. Třetí KPCH bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá Volba pro kraj má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Naše Česko. Šestá je ODS s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadilo SPD rovněž s jedním zastupitelem.