Cheb má studii na modernizaci zimního stadionu, začne odvodněním

Autor: ČTK
  12:30aktualizováno  12:30
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Cheb má připravenou studii úprav zimního stadionu. Měla by zahrnovat odvodnění, stavbu parkovacích míst i přestavbu a zastřešení malé ledové plochy. Podle místostarosty Pavla Pagáče (VOK) budou práce kvůli velké finanční náročnosti rozdělené na etapy. Každá z nich by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Místostarosta předpokládá, že celkové náklady budou asi 600 milionů korun.

"V současné době je zadána a připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci celého areálu zimního stadionu. Letos by měla být dokončena pouze projektová dokumentace pro stavební povolení, případně zahájeno stavební řízení a v dalším roce by měl následovat projekt pro realizaci stavby, případně bychom mohli zahájit nějakou etapu, kterou by mohla rekonstrukce začít," uvedl Pagáč.

Prioritou bude podle Pagáče pravděpodobně odvodnění zimního stadionu. V místě, kde stojí, dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva.

Zimní stadion v Chebu je ve stavebně velmi komplikovaném místě, kde býval rybník a poblíž vyvěrají spodní vody. Když se v roce 2004 stadion otevíral po rekonstrukci za zhruba 120 milionů korun, velmi brzy se zjistilo, že projekt se spodní vodou v takovém množství nepočítal a do objektu zatéká odspodu.

Plánovaná modernizace má za cíl i sjednocení chladicí technologie pro velkou a malou ledovou plochu. Ta byla dosud nezastřešená, ale po rekonstrukci by měla získat střechu a tím i větší možnosti využívání. Stadion by se měl také kvůli větší energetické efektivitě více propojit s nedalekým plaveckým bazénem. Teplo z chladicích technologií by mohlo sloužit pro vytápění bazénu.

