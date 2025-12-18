Cheb odmítl nabídku Accolade, průmyslový park bude dál chystat se státem

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS). Nabídka Accolade byla sice finančně vyšší, ale podle vedení města a koalice nedávala městu tak silné záruky, jaké Cheb požaduje.
Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu | foto: parkcheb.cz

Pro odmítnutí hlasovalo všech 25 přítomných zastupitelů.

Celkem by mělo jít téměř o dvě miliardy korun, které by Cheb mohl získat z prodeje pozemků a offsetových programů. Jméno zájemce, s kterým SIRS o využití pozemků jedná, zatím město SIRS zveřejnit odmítá.

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za SPP 1,95 miliardy Kč i doprovodné investice ve městě. Podle dosavadních dohod se SIRS by město Cheb mohlo z prodeje pozemků získat zhruba 1,4 miliardy korun a dalších asi 600 milionů v offsetových programech na rozvoj města.

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vedení města ještě před dvěma dny dostalo od Accolade dopis, ve kterém vyzývá, aby město záměr vyhlásilo znovu, protože by mohlo postupovat v rozporu s péčí řádného hospodáře. Podle místostarosty Michala Pospíšila (ODS) ale snahy Accolade mají jediný cíl, a to zastavit projekt, řekl ve čtvrtek.

Milan Kratina, výkonný ředitel Accolade, ve čtvrtek připomněl, že v Chebu firma působí už deset let, a to s plnou podporou města.

„Naše záměry tady jsou myšleny vážně. O 525 milionů korun je naše nabídka vyšší, šetří státu tři miliardy na sítě. Jen rozdíl v ceně pozemků, tak je to přes 130 milionů korun bez peněz za písek, který by bylo vhodné vytěžit i kvůli budoucímu lepšímu umístění budoucích hal,“ uvedl ve čtvrtek Kratina.

Další průmyslová zóna v Chebu budí obavy. Podle města kvůli neinformovanosti

„Jste jediné město, které vloží svůj majetek za více než miliardu do podniku, kde bude mít menšinový podíl a velmi limitované pravomoce,“ upozornil Kratina. „Ztratíte dohled nad tím, co s pozemky bude. Není větší nejistota než sliby státu,“ řekl Kratina.

Riziko znehodnocení území

Opoziční zastupitel Miroslav Plevný (VPM) připomněl, že SIRS vznikla, aby se urychlila příprava pozemků pro silné investory, která dosud trvala déle než v okolních zemích.

Zastupitel opozice Petr Ptáček (VOK) sice nabídku Accolade také nepodpořil, ale připustil argument firmy, že se vkladem pozemků za více než miliardu město zbavuje rozhodovacích práv.

V Chebu vzniká další průmyslová zóna. Na investora má město řadu podmínek

Vedení města si zpracovalo seznam důvodů, proč je nabídka Accolade méně výhodná. Argumentuje například tím, že nabídka směřuje k těžbě nerostných surovin a logistickému využití území, což je v rozporu se Strategickým plánem rozvoje Chebu, který klade důraz na investice s vyšší přidanou hodnotou, kvalifikovaná pracovní místa a stabilizaci obyvatel.

Nabídka soukromé firmy má také podle vedení města vyšší právní i technická rizika, například riziko znehodnocení území. Nejisté a nevynutitelné jsou podle města i slibované programy na podporu rozvoje města, které by měly být podobné jako offsetové programy státu.

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek také schválili vstup města do společné firmy se SIRS, která se jmenuje SPP Cheb. Zároveň schválili i vložení městských pozemků v hodnotě oceněné na více než 1,1 miliardy korun.

Čtyři až pět miliard korun ze státních zdrojů

Strategický podnikatelský park Cheb má vzniknout jako společný podnik státu a města na ploše 142 hektarů, z toho 131 hektarů je ve vlastnictví města. Jen náklady na přípravu infrastruktury pro budoucí park se odhadují na čtyři až pět miliard korun ze státních zdrojů.

Strategický průmyslový park Cheb je součástí Hospodářské strategie České republiky a patří mezi priority ministerstva průmyslu a obchodu i agentury CzechInvest pro projekty s vysokou přidanou hodnotou.

V listopadu letošního roku odpůrci stavby prosadili místní referendum. Účast byla ale jen 20,71 procenta oprávněných voličů a bylo tak neplatné.

