Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Jitka Dolanská
  15:32aktualizováno  15:32
Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu chce firma zahájit v roce 2027, začátek výroby předpokládá v roce 2030. Plánuje postupně přijmout přibližně tisícovku zaměstnanců, převážně kvalifikovaných. První lidi začne nabírat už letos.
Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět nákladní automobily (17. dubna 2026) | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera...
Jednání zastupitelstva Chebu se účastnil z ministerstva průmyslu a obchodu...
„Půjde zejména o administraci a řízení projektu. Co se týče výroby, tak tady budeme nabírat zaměstnance dlouho před tím, než samotná výroba začne. Důvodem je, že bude nutné zaměstnance vyškolit v Německu. Chceme mít kvalifikovanou pracovní sílu včas,“ uvedl provozní ředitel Daimler Truck Jürgen Distl.

Podle jeho slov chce společnost sázet na stálé zaměstnance, kterým nabídne nadprůměrné platy.

„Jde o vysoce kvalifikovanou práci a navíc vyškolit pracovníky něco stojí a je to časově náročné. Proto chceme vlastní kmenové zaměstnance, nikoli agenturní sílu,“ odmítl Distl úvahy, že do Chebu zamíří další vlna agenturních sil z východních zemí.

Jak řekl, společnosti, která je na trhu už 130 let, jde v Chebu o dlouhodobou investici a rozhodnutí o výstavbě závodu právě zde bylo výsledkem velice pečlivé úvahy.

Cheb schválil vstup Mercedesu do průmyslového parku, vyrábět má od roku 2029

„Proč jsme si vybrali Cheb? Máme tu velké plány. Je to ideální místo s kombinací nejrůznějších faktorů, které nám umožňují úspěšně vyrábět. Jednak je to vhodná lokalita, zájem města a kraje na projektu, a je to otázka i kvalifikované pracovní síly. Zejména nám to dává smysl i z obchodního hlediska, Cheb je v dobré vzdálenosti do ostatních závodů. Produkce půjde primárně do evropských zemí, ale jsme flexibilní, takže bude možné auta vyvážet i na další trhy,“ řekl Distl.

Doprava dílů do nové továrny bude zajištěna elektrickými nákladními automobily a pokud to bude možné, tak i nákladními vlaky. Výroba se má do Chebu částečně přesunout z Německa a Turecka.

„Nicméně důvodem, proč jdeme do Chebu, je mimo jiné skutečnost, že závod v německém Wörthu je prostorově omezený a my tím získáme větší flexibilitu a možnosti, co se kapacity týče,“ doplnil.

Příchod Daimler Truck do Chebu je pro region šancí, jak nastartovat ekonomický růst po ukončení těžby uhlí. Na investice do přípravy a stavby závodu by mohly navazovat investice do infrastruktury.

Náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO) řekl, že nejde jen o samotný závod, ale o celý dodavatelský řetězec, který by se na Daimler Truck mohl postupně navázat.

Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

„Nechceme naši budoucnost stavět na minulosti. To ani nejde. Chceme ji stavět na nových příležitostech, inovacích a chytrém propojení veřejného a soukromého prostoru. Pro náš kraj je to příležitost, ale i velký závazek. Musíme být připraveni tu změnu zvládnout,“ představil Hurajčík vizi kraje.

Dodal, že v oblasti školství chce kraj klást důraz na posílení technického a odborného vzdělávání, které zaměstnavatelé potřebují, i více propojovat střední školy s praxí, což také žádají zaměstnavatelé.

„Chceme podporovat nové obory a rozvíjet spolupráci s vysokými školami a univerzitami, aby tu lidé našli kvalitní uplatnění,“ podotkl.

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět nákladní automobily (17. dubna 2026)
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera Mercedes-Benz Trucks do Strategického průmyslového parku Cheb. (16. dubna 2026)
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera Mercedes-Benz Trucks do Strategického průmyslového parku Cheb. (16. dubna 2026)
Zastupitelé města Cheb ve čtvrtek schvalovali příchod strategického partnera Mercedes-Benz Trucks do Strategického průmyslového parku Cheb. (16. dubna 2026)
6 fotografií

Na projektu spolupracuje také agentura CzechInvest, která připravila program podpory pro dodavatele ze zahraničí, kteří by chtěli mít své pobočky v Česku.

„To je jedna z našich rolí. Ale chceme pomoci i českým firmám, které by se mohly stát subdodavateli Daimler Truck. Máme velkou databázi firem, které působí v automobilovém průmyslu a i zástupci Daimler se rádi podívají, co nabízí český průmysl a čeští dodavatelé. Nabízí se k tomu využít takzvané zbytkové parcely, které v chebském parku nebudou obsazené firmou Daimler Truck. Nicméně není nutné, aby ti dodavatelé v tomto průmyslovém parku byli,“ doplnil generální ředitel CzechInvestu Jan Michal.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Konec největší dálniční ostudy se blíží. Silničáři řekli, kdy začnou opravu zvlněné D1

Na ostravské části dálnice D1 začaly provizorní opravy zvlněné vozovky. (12....

Po vleklých soudních sporech začne oprava posledního zvlněného úseku dálnice D1 v Ostravě, na základě loňského verdiktu rozhodčího soudu celou rekonstrukci zaplatí zhotovitel. První etapa skončí...

17. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  15:49

Hejtmani chtějí do konce roku předložit vládě změnu rozpočtového určení daní

ilustrační snímek

Finální návrh změny rozpočtového určení daní (RUD) chce Asociace krajů ČR předložit vládě do konce roku. Hejtmani tak navazují na březnové jednání s vládou. Na...

17. dubna 2026  14:15,  aktualizováno  14:15

V Květné zahradě v Kroměříži rozkvetly cibuloviny, postupně se obměňují



V Květné zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO, rozkvetly v těchto dnech tisíce cibulovin. Lidé si je mohou prohlédnout především v takzvané Holandské...

17. dubna 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Některé technické školy evidují vyšší zájem studentů, spolupracují i s firmami

ilustrační snímek

Rostoucí zájem studentů o technické obory eviduje Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník. Motivuje je dobré pracovní uplatnění i přístup školy....

17. dubna 2026  14:07,  aktualizováno  14:29

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Do otevření nového mostu přes Vltavu v Praze zbývají už jen hodiny. Páteční slavnost na Dvoreckém mostě se uskuteční v rámci Světového dne veřejné dopravy a doprovodí ji akce napříč celým regionem....

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  17. 4. 15:45

Držel dívku pod krkem a osahával ji. Policie hledá násilníka z vlaku

Muže, který napadl mladou dívku ve vlaku a snažil se ji osahávat a líbat, hledá...

Plzeňští kriminalisté pátrají po muži, který ve vlaku z Klatov do Plzně sexuálně obtěžoval starší dívku. Oběť se bránila a útočník po zastavení soupravy utekl. Událost se stala v listopadu loňského...

17. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Bílá věž v Klatovech praská, památku museli podepřít dřevěnou konstrukcí

Na Bílé věži v Klatovech se objevily praskliny. Dočasně ji podpírá dřevěná...

Na Bílé věži v Klatovech se objevily nebezpečné praskliny. Biskupství plzeňské proto nechalo věž provizorně staticky zajistit pomocí tesařské konstrukce. Bílá věž je spolu s Černou věží dominantou...

17. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

17. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42









Krmení drůbeže i výšlap s kozami. Farma na Vysočině nabízí venkovské zážitky

Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.

Farma s koňmi, kozami, drůbeží či králíky nemusí fungovat jen na vsi. Lidé ji najdou i v Třebíči. Ve čtvrti Poušov léta funguje Kozí spolek, malá oáza klidu u řeky Jihlavy. Za zvířaty tam míří nejen...

17. dubna 2026  15:32

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Děčín chce z dotace zlepšit navigační systém a další vybavení

ilustrační snímek

Děčín chce vylepšit navigační systém a další vybavení pro veřejnost. Ve městě by měly být chytré informační tabule, před knihovnou dřevěná lehátka a upravený...

17. dubna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Zrezivělým autobusem dojeli gruzínští řidiči z Turecka do Česka. Inspektoři se divili

Inspektoři na tureckém autobuse u Lanžhotu objevili pokročilé poškození rzí i...

Z tureckého Istanbulu dojeli bez řádných bezpečnostních přestávek na jeden zátah až na české hranice v Lanžhotě. Gruzínští řidiči tureckého autobusu a s ním jedoucího rumunského mikrobusu by...

17. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.