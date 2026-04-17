„Půjde zejména o administraci a řízení projektu. Co se týče výroby, tak tady budeme nabírat zaměstnance dlouho před tím, než samotná výroba začne. Důvodem je, že bude nutné zaměstnance vyškolit v Německu. Chceme mít kvalifikovanou pracovní sílu včas,“ uvedl provozní ředitel Daimler Truck Jürgen Distl.
Podle jeho slov chce společnost sázet na stálé zaměstnance, kterým nabídne nadprůměrné platy.
„Jde o vysoce kvalifikovanou práci a navíc vyškolit pracovníky něco stojí a je to časově náročné. Proto chceme vlastní kmenové zaměstnance, nikoli agenturní sílu,“ odmítl Distl úvahy, že do Chebu zamíří další vlna agenturních sil z východních zemí.
Jak řekl, společnosti, která je na trhu už 130 let, jde v Chebu o dlouhodobou investici a rozhodnutí o výstavbě závodu právě zde bylo výsledkem velice pečlivé úvahy.
|
„Proč jsme si vybrali Cheb? Máme tu velké plány. Je to ideální místo s kombinací nejrůznějších faktorů, které nám umožňují úspěšně vyrábět. Jednak je to vhodná lokalita, zájem města a kraje na projektu, a je to otázka i kvalifikované pracovní síly. Zejména nám to dává smysl i z obchodního hlediska, Cheb je v dobré vzdálenosti do ostatních závodů. Produkce půjde primárně do evropských zemí, ale jsme flexibilní, takže bude možné auta vyvážet i na další trhy,“ řekl Distl.
Doprava dílů do nové továrny bude zajištěna elektrickými nákladními automobily a pokud to bude možné, tak i nákladními vlaky. Výroba se má do Chebu částečně přesunout z Německa a Turecka.
„Nicméně důvodem, proč jdeme do Chebu, je mimo jiné skutečnost, že závod v německém Wörthu je prostorově omezený a my tím získáme větší flexibilitu a možnosti, co se kapacity týče,“ doplnil.
Příchod Daimler Truck do Chebu je pro region šancí, jak nastartovat ekonomický růst po ukončení těžby uhlí. Na investice do přípravy a stavby závodu by mohly navazovat investice do infrastruktury.
Náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO) řekl, že nejde jen o samotný závod, ale o celý dodavatelský řetězec, který by se na Daimler Truck mohl postupně navázat.
|
„Nechceme naši budoucnost stavět na minulosti. To ani nejde. Chceme ji stavět na nových příležitostech, inovacích a chytrém propojení veřejného a soukromého prostoru. Pro náš kraj je to příležitost, ale i velký závazek. Musíme být připraveni tu změnu zvládnout,“ představil Hurajčík vizi kraje.
Dodal, že v oblasti školství chce kraj klást důraz na posílení technického a odborného vzdělávání, které zaměstnavatelé potřebují, i více propojovat střední školy s praxí, což také žádají zaměstnavatelé.
„Chceme podporovat nové obory a rozvíjet spolupráci s vysokými školami a univerzitami, aby tu lidé našli kvalitní uplatnění,“ podotkl.
Na projektu spolupracuje také agentura CzechInvest, která připravila program podpory pro dodavatele ze zahraničí, kteří by chtěli mít své pobočky v Česku.
„To je jedna z našich rolí. Ale chceme pomoci i českým firmám, které by se mohly stát subdodavateli Daimler Truck. Máme velkou databázi firem, které působí v automobilovém průmyslu a i zástupci Daimler se rádi podívají, co nabízí český průmysl a čeští dodavatelé. Nabízí se k tomu využít takzvané zbytkové parcely, které v chebském parku nebudou obsazené firmou Daimler Truck. Nicméně není nutné, aby ti dodavatelé v tomto průmyslovém parku byli,“ doplnil generální ředitel CzechInvestu Jan Michal.