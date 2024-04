Cheb hledá recept na ucpané silnice, řešením je nový most přes Ohři

Odborníci už pro něj vybrali místo. Usadili jej u Ottova jezu, kousek od železničního viaduktu. Zatím jen na papíře.

Kvůli plánovanému přemostění si Chebští nechali udělat studii dopravních proudů na obou stranách Ohře.

„Studie byla poměrně rozsáhlá a nabídla dvě řešení. Jedním je postavit most u Ottova jezu v Truhlářské ulici, druhým stavět o kus dál proti proudu řeky, blíž centru města. Z hlediska dopravy byly obě varianty přibližně stejné, náklady na most u Ottova jezu jsou však o nějakých 80 milionů korun nižší. Navíc bychom nemuseli řešit problém s vlastnictvím pozemků a další záležitosti,“ vysvětlil zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Upřesnil, že most v Truhlářské by měl stát přibližně 213 milionů korun, kdežto za most blíž centru by město zaplatilo 292,5 milionu.

Podle Pagáče by měl nový most převzít více než deset procent vozů směřujících na křižovatku u nákupního centra Tesco. Vytíženým dopravním uzlem denně projede přes 20 tisíc osobních automobilů. K tomu je třeba připočíst ještě zhruba tisícovku kamionů.

„Letos plánujeme zadat projekční práce. Vzhledem k tomu, že schvalovací proces je v tomto případě poněkud složitější, s velkou dávkou optimismu doufáme, že stavět by se mohlo začít někdy v průběhu příštího roku,“ konstatoval Pagáč.

V diskuzi je i osud lávky

Nejprve však bude nutné dořešit vzhled samotného mostu a také to, zda bude vedle něj stát dosavadní lávka pro pěší.

„Možná by bylo lepší ji zachovat. Most by pak možná nemusel být tak široký a navíc s chodníkovými římsami. V každém případě uvidíme, jak si s tím poradí odborníci. Co se týče financování, jsme ochotni stavbu mostu hradit z vlastních prostředků, protože další most je pro Cheb důležitý. Budeme ale samozřejmě hledat vhodný dotační titul, který by nám s tím pomohl,“ shrnul místostarosta Pagáč.

Most u Ottova jezu by měl být třetím silničním mostem v Chebu. Ve druhé polovině 20. století byl postavený most v Ašské ulici, další most slouží v Kamenné ulici. Stojí na místě historicky prvního přemostění řeky. Dřevěná konstrukce zajišťovala veškerý provoz severním směrem k Františkovým Lázním a dále k hranici se Saskem a Bavorskem. V roce 1899 byl dřevěný most nahrazen novým, železným.

Ten v dubnu 1945 chebská domobrana vyhodila do vzduchu. Americkými ženisty vybudovaný provizorní dřevěný most byl při povodni na jaře roku 1947 poškozen, následně zde ženisté z Pardubic zprovoznili nový ocelový most typu „Bailey“. I tento most lidé v Chebu znali jako Americký.

Dílo pardubických ženistů sloužilo až do roku 1987, kdy začala výstavba současného mostu. Ten je aktuálně kvůli opravám uzavřený.

Na okružní křižovatce ulic Pražská, Ašská a Evropská v Chebu se ve špičkách tvoří zácpy a kolony (19. ledna 2024):