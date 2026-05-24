Cheb oslavil 20. výročí Krajinné výstavy, oslavy završil symfonický orchestr

V Chebu dnes skončily dvoudenní oslavy 20. výročí přeshraniční Krajinné výstavy Marktredwitz - Cheb. Ta byla vůbec první výstavou tohoto typu v Česku. Víkendový program pro všechny generace završil koncert karlovarského symfonického orchestru, jak zjistila ČTK na místě. Město se na oslavy připravovalo a do prostranství výstavy investovalo v posledních měsících zhruba sedm milionů korun.
Slavnosti začaly v sobotu dopoledne a po celý víkend nabídly program pro rodiny, kterým jsou především prostory na obou březích řeky Ohře přizpůsobeny. Lidé měli možnost se sejít s řadou hostů a aktérů, kteří se před dvěma desetiletími zasloužili o to, že výstava vznikla a během čtyř měsíců úspěšně přivítala statisíce návštěvníků.
Program přinesl mimo jiné i prezentaci tanečních zájmových kroužků DDM Sova Cheb, vystoupení žongléra a kouzelníka i workshop žonglování a bublin. V sobotu se vyráběly květiny například z papíru, ubrousků, drátků nebo z krepového papíru. Lidé si na tzv. MINT marketu mohli koupit netradiční módu, šperky a designové výrobky od více než čtyřicítky tvůrců z celé České republiky. Catering zajistil spolek Chebské gurmánství.
Karlovarský symfonický orchestr zahrál Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho, přičemž koncert podle scénáře Viktora Braunreitera byl kombinací sonetů vepsaných skladatelem do partitury s návazností na historii města Cheb a zahrálo jej 12 hráčů smyčcových nástrojů, sólista a cembalistka.
Město na výroční oslavy obnovilo prostranství, kde se výstava v roce 2006 konala. Radnice nechala obnovit zeleň a bylinné patro, kde do revitalizace záhonů investovala 3,6 milionu korun. Za zhruba milion byly opraveny mlatové cesty v areálu a přibližně 800.000 korun město vyčlenilo na kompletní výměnu mobiliáře, když nahrazeny byly staré, esteticky i funkčně nevyhovující betonové lavičky za nové.
"Tato obnova přímo navazuje na předchozí nutné investice v areálu, mezi které patřila například kompletní rekonstrukce mostovky a osvětlení ikonické dřevěné Vávrovy lávky, jež rovněž vznikla pro účely výstavy v roce 2006. Správu a údržbu zeleně navíc nově přebírá odborná firma, která areálu zajistí kontinuální a profesionální péči," řekl chebský místostarosta Michal Pospíšil (ODS).
Kromě samotného údolí u řeky investoval Cheb také do bezprostředního okolí chebského hradu. V polovině dubna byly dokončeny stavební práce na hradních terasách, známých jako Šance. Významnou novinkou je vytvoření nového propojení směrem dolů na Kasemata a na spodní část Krajinné výstavy. V návaznosti na dokončení hlavní stavby byly terasy okrášleny novými mlatovými cestami a záhony, které celou lokalitu vizuálně propojily s areálem pod hradem.
Krajinná výstava začala v květnu 2006. V Německu velmi oblíbená akce, která vždy v jednom městě soustředí architektonické úpravy, květinovou výzdobu i komerční akce, se tehdy vůbec poprvé konala na dvou místech současně, v německém městě Marktredwitz a v Chebu, který byl prvním českým městem jejího konání. V termínu českých oslav mají v sousedním Německu svatodušní svátky a prázdniny, německý partner si proto významné výročí připomene až 11. července.