Incident se odehrál v sobotu krátce po třetí hodině odpoledne v Chebu v ulici Na Vyhlídce. Místní třiatřicetiletý muž tam jel s volkswagenem a úmyslně najel do svého vrstevníka, který zrovna šel po ulici. Byl to bývalý druh jeho třiadvacetileté přítelkyně, která seděla v autě vedle něj.
Poté, co do muže najel, pokračoval dál v jízdě. Po chvíli se ale vrátil, vystoupil z auta a začal ještě sraženému chodci vyhrožovat. „Potyčka mezi muži měla vzhledem ke zdravotnímu stavu sraženého muže rychle skončit,“ popsal incident policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Zraněného chodce následně letecky záchranáři přepravili do fakultní nemocnice v Plzni, kde zůstal hospitalizován. Útočníka na místě policisté zadrželi.
„Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu,“ pokračuje Kopřiva s tím, že na základě výsledků šetření a vyžádaných znaleckých posudků se může právní kvalifikace v průběhu trestního řízení ještě změnit.
Podezřelý byl po nezbytných úkonech na základě pokynu krajského státního zástupce propuštěn na svobodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.