Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Jitka Dolanská
  15:12aktualizováno  15:12
Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být její znění zavádějící.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vladimír Pryček, ČTK

„Otázka ‚Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Cheb zastavilo veškeré kroky směřující k výstavbě Strategického podnikatelského parku Cheb a tento projekt ukončilo?‘ nebyla definovaná městem, ale přípravným výborem referenda. Pojďme se podívat, co která odpověď znamená,“ píše se na Facebooku města Cheb.

Pokud tedy hlasující odpoví na otázku v referendu ANO, chce, aby město projekt strategického podnikatelského parku ukončilo. Když odpoví NE, upřednostňuje jeho pokračování.

„Umístění hlasovacích místností je totožné jako v případě říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlasovací lístek obdrží každý, kdo přijde, v den konání místního referenda přímo v hlasovací místnosti. Hlasující označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ANO, nebo NE, pro kterou se rozhodl,“ upřesnil Tomáš Ivanič z chebské radnice.

Z důvodu nízké účasti na veřejných setkáních, která se ohledně strategického parku již uskutečnila, se lidé mohou zásadní informace o projektu dozvědět i na chebské pěší zóně, kde od pondělí stojí obytný kontejner.

Zástupci města a Státní investiční a rozvojové společnosti zde odpovídají na otázky, uvádějí podrobnosti o projektu a vysvětlují, jak chce radnice řešit výzvy, které město v souvislosti s dalším rozvojem čekají.

Obytný kontejner bude stát na pěší zóně chebské ulice Svobody do pátku 7. listopadu, otevřený bude vždy od 13 do 17 hodin.

Samotné hlasování se bude konat v sobotu 8. listopadu, místnosti budou otevřeny od 8 do 20 hodin. Podrobnosti je možné najít na elektronické úřední desce města. Seznamy okrsků i s vyjmenovanými ulicemi a adresami volebních místností budou také viset na každé budově, kde se bude hlasovat.

Nový chebský průmyslový park o rozloze 142 hektarů patří mezi strategické zóny státu. Radnice věří, že projekt jeho výstavby je pro město velkou příležitostí. Přivede výrobu s vysokou přidanou hodnotou, nadprůměrné mzdy i výrazné zhodnocení pozemků.

Strategická podnikatelská plocha by mohla být pro investory nachystaná do tří let. Město toho chce dosáhnout ve spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností. Ta by měla založit spolu s městem společný podnik, do něhož město vloží pozemky, rozvojová společnost zajistí financování a výstavbu infrastruktury.

Část obyvatel města má ze vzniku obří průmyslové zóny obavy. Hlavně se bojí přílivu dalších agenturních pracovníků ze zahraničí, což je na mnoha místech v republice spojeno s řadou problémů. Odpůrci parku rovněž uvádějí, že na tak rozsáhlý projekt město není připraveno. Podle nich má Cheb již dnes problémy s bezpečností, dopravou, s nedostatkem policistů, strážníků, hasičů, lékařů. Chybí také dostupné nájemní bydlení.

