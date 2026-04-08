Cheb chce zopakovat úspěch, zabojuje o titul Historické město

Jitka Dolanská
  15:32aktualizováno  15:32
Cheb usiluje o titul Historické město roku 2025. Šanci utkat se s nejlepšími v republice získal poté, co zvítězil v krajském kole soutěže. Jak si západočeské město povede v celostátní konkurenci, bude jasné 16. dubna, kdy se v Praze uskuteční finále.
Dokončený vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební v Chebu. (24. února 2026)

V minulosti už přitom Cheb v celorepublikovém kole jednou slavil. Za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón si město připsalo titul v roce 2014.

Historickým městem roku 2014 se stal Cheb

Rozloha městské památkové rezervace v Chebu je 37 hektarů. Nachází se zde 197 nemovitých kulturních památek, z toho 75 je ve vlastnictví města Cheb. V majetku města je ještě dalších 29 domů, které sice nejsou památkami, ale leží v městské památkové rezervaci.

Na opravy nemovitostí Cheb loni vynaložil přes 25 milionů korun. Opravený je například měšťanský dům č. p. 210 v Kamenné ulici, dům č.p. 229 v Cechovní ulici, dům č.p. 43 v Dlouhé ulici nebo měšťanský dům č.p. 267 na Jánském náměstí, které je nejstarším srdcem města.

Cheb opraví bývalý klášter, pak najde využití. Nabízí se umělecká škola

Zásadní investicí je ale rekonstrukce dominikánského kláštera a jeho přestavba pro potřeby Základní umělecké školy. Objekt, který byl roky nevyužívaný, tak dostane novou šanci na život. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Nové využití kláštera pro potřeby uměleckého vzdělávání přinese nejen záchranu cenné historické stavby, ale také rozšíření kulturní infrastruktury Chebu. Projekt podpoří rozvoj talentů, zvýší dostupnost kvalitního vzdělávání v oblasti umění a zároveň zachová autentický historický charakter objektu. Tím se klášter stane živým centrem kultury a vzdělávání, které bude sloužit jak obyvatelům města, tak jeho návštěvníkům,“ píše Cheb v přihlášce do soutěže.

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

V ní se lze dočíst i to, že v letech od 2015 do 2025 Cheb v historickém jádru postupně opravil komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a obnovil městský mobiliář. V loňském roce se uskutečnila rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hradební. Jeho součástí je bývalý hospodářský dvůr se sýpkami a přilehlý dvorní trakt. Prostor upravený za přibližně 23 milionů korun, je cenným dokladem historického vývoje města. Cílem projektu bylo zkvalitnit veřejný prostor pro obyvatele, zvýšit parkovací kapacitu a vytvořit odpočinkovou zelenou zónu.

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce Kamenné ulice v návaznosti na ulice Cechovní, Kollárova, Kostelní schody a křižovatku Kamenná – Křižovnická – Smetanova za přibližně 30 milionů korun. Kromě kompletní obnovy komunikace, chodníků a zpevněných ploch, zde dojde na osazení nového historizujícího osvětlení.

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, zásah v Brně pokračuje

