Odtud zamířili na německý vojenský hřbitov a pomník amerických vojáků na bývalé Ypsilonce. Následně odjeli do Lokte a do Plzně, kde mají v podvečer naplánovanou besedu.
„Po dlouhé době se do Chebu a obecně do Karlovarského kraje vrátili veteráni 2. světové války. V minulosti mířili hlavně do Plzně a já jsem chtěl, aby se dostali i k nám do regionu. Vím, že tady řada jednotek působila a že právě tady se uskutečnila největší bitva amerických vojáků na českém území. Takže si myslím, že je důležité, abychom o tomto mluvili a válečné veterány uctili,“ řekl zakladatel vzdělávací platformy Witnesses of War historik Jiří Klůc, díky jehož iniciativě se cesta veteránů do Česka mohla uskutečnit.
Ten oba muže objevil, na cestě je doprovází a pomáhá řešit jazykovou bariéru. „Je to neobyčejná a vzácná návštěva. Už jen to, že se ve 100 letech vydali za oceán, že podstupují takovou cestu, je něco neuvěřitelného,“ konstatoval.
Do Evropy se bývalí američtí vojáci vydali u příležitosti Memorial day, což v překladu značí Den obětí války. „Americký státní svátek, který připadá na poslední květnové pondělí, připomíná všechny americké vojáky, kteří padli během služby v ozbrojených silách. Proto jsme naši návštěvu cílili právě na tento termín,“ vysvětlil Jiří Klůc.
Obrázky i děkovné dopisy
Navzdory počasí, které aktuálně v Evropě vládne, snášejí oba veteráni cestu velice dobře a návštěvu si užívají.
„Jsou rádi, že se mohou potkávat se zdejšími lidmi. Už jsem jim předal obrázky a děkovné dopisy od dětí z různých částí republiky, které si mohli přečíst. Setkali se se studenty vojenských škol a hlavně mohli být na místech, které tehdy americká armáda osvobodila. To také hrálo svou roli,“ řekl Jiří Klůc s tím, že veteráni navštívili i německý vojenský hřbitov v Chebu, kde položili kytici a vzdali čest padlým tehdejšího nepřítele.
„Tady přímo na vojenském hřbitově nikdy žádný americký válečný veterán nebyl, je to historická premiéra,“ doplnil Klůc. Doplnil, že z Plzně mají veteráni namířeno do Prahy. Tady proběhne beseda spojená s autogramiádou.