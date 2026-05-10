Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

Jitka Dolanská
  7:12aktualizováno  7:12
V Chebu vzniká v zeleném prostoru mezi ulicemi Kubelíkova, K Nemocnici a Májová malá vodní fontána. V horkých letních dnech nabídne příjemné osvěžení dospělým i dětem. Ty se díky pochozí konstrukci budou moct ve vodě rovnou svlažit.

„Nápad vybudovat fontánu vznikl v rámci participativního rozpočtu. Lidé chtěli mít ve městě k dispozici hravý vodní prvek. Navrhovali jej umístit do sousedních Městských sadů. Nicméně vzhledem k tomu, že park zdobí vzrostlé stromy a kvůli tomu je po celé ploše poměrně stinný, jevil se nám pro vodní hrátky sousední malý parčík jako vhodnější,“ vysvětlil místostarosta Chebu Michal Pospíšil.

S budováním se už začalo. Nová vodní atrakce má podobu několika vodních trysek, které vyvěrají zpod kovového roštu. Střiky v nahodilém rytmu ovládá automatika.

Součástí projektu je vysazení stromů v sousedství fontány a vytvoření nových květinových záhonů. Ty tu zatím chybí, už teď je však možné posedět na lavičkách a pozorovat hru vody. V rámci projektu by se měla přestěhovat i socha ležící ženy, která zdobí část parčíku směrem ke kruhovému objezdu.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
