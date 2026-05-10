„Nápad vybudovat fontánu vznikl v rámci participativního rozpočtu. Lidé chtěli mít ve městě k dispozici hravý vodní prvek. Navrhovali jej umístit do sousedních Městských sadů. Nicméně vzhledem k tomu, že park zdobí vzrostlé stromy a kvůli tomu je po celé ploše poměrně stinný, jevil se nám pro vodní hrátky sousední malý parčík jako vhodnější,“ vysvětlil místostarosta Chebu Michal Pospíšil.
S budováním se už začalo. Nová vodní atrakce má podobu několika vodních trysek, které vyvěrají zpod kovového roštu. Střiky v nahodilém rytmu ovládá automatika.
Součástí projektu je vysazení stromů v sousedství fontány a vytvoření nových květinových záhonů. Ty tu zatím chybí, už teď je však možné posedět na lavičkách a pozorovat hru vody. V rámci projektu by se měla přestěhovat i socha ležící ženy, která zdobí část parčíku směrem ke kruhovému objezdu.