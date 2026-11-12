Ustavující zastupitelstvo se koná v pondělí 23. listopadu. Kandidátem na starostu je Ladislav Hrubý ze STAN, který už část volebního období mezi roky 2018 a 2022 působil jako zástupce starosty.
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Cheb ovládla opozice. Volba pro město nastínila koaliční vyjednávání
V nejužším vedení města mají kromě starosty zasednout i tři místostarostové. Konkrétně Tomáš Kubát z KPCH a Markéta Mašková z VPM by měli pracovat jako uvolnění, neuvolněným pro výkon své funkce má být Martin Černík z KPCH.
Rada města by měla být devítičlenná. VPM obsadí pět míst, Koalice pro Cheb tři a VOK jedno.
ANO, které vládlo dosud, skončilo se šesti mandáty v opozici, společně s Naše Česko, které má tři zastupitele, a také ODS a SPD, když obě strany získaly shodně po jednom mandátu.
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Výsledky senátních voleb: Na Chebsku post senátora obhájil Miroslav Plevný
Do povolební situace v Chebu promluvily volby do Senátu. Lídr kandidátky vítězné VPM Miroslav Plevný ze STAN, který získal ze všech kandidátů napříč politickými stranami nejvyšší počet hlasů, obhájil post senátora za část Chebska a Tachovsko a rozhodl se, že v Chebu bude působit na postu neuvolněného radního. V gesci by měl mít dění kolem Strategického podnikatelského parku, který by měl vyrůst v lokalitě Cheb – Dvory.
O volbách v Chebu rozhodoval také soud. Námitky vznesli odpůrci chystaného průmyslového parku, kteří kandidovali za sdružení Lidé proti zóně - Nepostavíme průmyslovou zónu Cheb II. Jejich argumenty soud odmítl.