Investici připravuje spolu s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků pro stavbu továrny. Pro bylo dnes 20 z 25 přítomných.
Podle starosty Jana Vrby z ANO vláda při schvalování projektu Chebu potvrdila, že město by mělo získat za pozemky 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů ze státních tzv. offsetových programů, které podpoří rozvoj města.
Projekt s názvem Blue Ship zahrnuje výstavbu výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel s elektrickým i dieselovým pohonem, včetně logistického, administrativního a prodejního zázemí. Zaměstnat má podle dosavadních informací asi 1100 lidí.
|
Investor se zavázal, že minimálně 55 procent nových pozic obsadí lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků má být mezi pěti až deseti procenty. Nabízené mzdy by měly být o 20 procent vyšší, než je průměr v Karlovarském kraji, a o pět procent vyšší, než je celostátní průměr v ČR.
Karlovarský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižší průměrnou mzdou a nezaměstnaností vyšší, než je republikový průměr. Průměrná hrubá mzda v kraji byla loni podle Českého statistického úřadu 42049 korun, průměr v ČR byl 49215 Kč.
„Jedná se o investici, kterou jsme si definovali: zaměstnávat především místní pracovníky, spolupracovat se školami a nabídnout dobré mzdové podmínky. Je to jedna z nejvýznamnějších investičních příležitostí, které město v poslední době řeší,“ shrnul dnes na jednání zastupitelstva místostarosta Michal Pospíšil z ODS.
„Zástupci firmy se nechali slyšet, že více než vysokoškolský titul je pro ně důležité to, jak bude ten který člověk šikovný a nakolik se zvládne zaučit. Měli bychom proto řešit nejen oborovou strukturu středních škol v kraji, ale i systém rekvalifikací, aby se naši lidé mohli na v budoucnu nabízené pracovní pozice připravit,“ dodal zastupitel Miroslav Plevný.
Eduard Muřický z ministerstva průmyslu a obchodu dnes zastupitele ujišťoval, že chebský projekt je strategický i z pohledu vlády. „Když se zamyslíte, jaký lepší investor by měl přijít, tak mě moc firem nenapadá. Mohli si vybírat. Jedna z věcí, proč si vybrali nás, je to, že se tu táhne za jeden provaz a že stát vytvořil státního developera, který také dbá na veřejný zájem,“ řekl Muřický. Upozornil však, že projekt je stále na svém začátku.
|
Opoziční zastupitel Martin Černík z Koalice pro Cheb ale uvedl, že řada obyvatel vidí i rizika v dopravě, dopadech na životní prostředí, bezpečnost a podobně. Pospíšil oponoval, že se zpracovává analýza potřeb města v těchto oblastech. Taková analýza a doporučení by se pak měly postupně i doplňovat.
Podle předpokladů má vstup Daimler Truck do Chebu v horizontu 15 let přinést příspěvek k HDP asi 41,2 miliardy korun. Z toho přínos přímo pro město Cheb (včetně daně z nemovitých věcí a rozpočtového určení daní) asi 596 milionů.
Podporu vyslovil také kraj
Společnost SPP Cheb s. r. o., je společný podnik (joint venture) města Cheb a SIRS, ve kterém má SIRS 67 procent a Cheb 33 procent. Město má ale většinu v dozorčí radě, přičemž jeden nominant města má být představitelem Karlovarského kraje.
V letošním roce by podle předpokladů měla být zpracovaná dokumentace pro povolení záměru, vydáno povolení a začít mají i demolice a terénní úpravy.
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis z ANO dnes na jednání zastupitelů řekl, že kraj město a celý projekt podpoří, například dalšími investicemi do chebské nemocnice. Jak řekl, bude potřeba důrazně se věnovat oborové struktuře středních škol. „A bude to bolet, na to se připravme,“ uvedl. Celou oborovou strukturu je podle něj potřeba modelovat podle potřeb kraje a zaměstnavatelů. Podpořit by kraj měl i rekvalifikace.
|
31. března 2026