„Celkem 44 milionů máme připravených na zimní sněhovou službu, na jarní blokové čištění, na letní i podzimní úklid. A v tomto případě jsme bohužel už značnou část vydali. Za první dva měsíce roku je to téměř 32 procent,“ uvedl místostarosta Chebu Michal Pospíšil.
Ten nevyloučil, že bude nutné doplnit částku určenou na údržbu komunikací rozpočtovým přesunem. To ale teprve poté, až město a městské technické služby Chetes vyhodnotí celkové náklady a potřeby pro zbytek roku.
Jak dokládá statistika, největší problémy s údržbou komunikací přinesl letošní leden a únor. Například v listopadu loňského roku technické služby spotřebovaly přibližně 118 tun soli a 6 tun drtě na silnice a chodníky.
V prosinci už to bylo 72 tun soli a 27 tun písku, který se používá zejména v centru města, kde se nesmí solit.
V lednu byla spotřeba posypového materiálů extrémní. Na chodnících a komunikacích města skončilo bezmála 542 tun soli, 79 tun drtě a 128 tun písku. Únorovou spotřebu zatím technické služby nesečetly, ale vzhledem k počasí je předpoklad, že bude také vysoká.