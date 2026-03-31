Další stomatologická ordinace v Chebu končí bez náhrady, zubařka jde do důchodu

Jitka Dolanská
  10:02
V Chebu končí další, v krátké době už třetí zubní ordinace. Lékařka odchází do důchodu a ordinaci nikomu novému nepředává. Bez stomatologa tak zůstávají stovky pacientů.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Od dubna už nebude fungovat zubní ordinace společnosti EF Dent. Její jednatelka, lékařka Eva Fichtlová, to už před časem oznámila chebskému městskému úřadu.

V pátek 28. března se na úřední desce města objevila informace o konci další ordinace. Lékařka Milena Korálová odchází do důchodu, činnost ukončuje 31. května a jak se zdá, ordinaci nikomu nepředává.

Další chebský zubař Jan Konečný ukončil praxi v listopadu loňského roku. O stomatologa tehdy přišlo na 1 700 pacientů.

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Na Chebsku od letošního roku nefunguje ani víkendová pohotovostní služba. Karlovarský kraj se s lékaři nedokázal dohodnout na jejím zajištění a tak člověk, kterého v sobotu nebo v neděli přepadne bolest zubů, musí do Sokolova nebo až do Karlových Varů.

Lidé proto nedočkavě vyhlížejí zubní kliniku, která vzniká v chebské nemocnici. Nové pracoviště nabídne 15 stomatologických křesel, tři křesla dentální hygieny a poprvé i možnost provádět zákroky v anestezii. Součástí bude také zubní laboratoř.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, víc lidí zemřelo než se narodilo

ilustrační snímek

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, hlavně kvůli tomu, že víc lidí zemřelo než se narodilo. Kvůli stěhování kraj minulý rok přišel o 150 lidí. Nejrychleji...

31. března 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v Česku

ilustrační snímek

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v celé republice. Za úbytek může hlavně úmrtnost, v kraji zemřelo o 5482 lidí více, než se narodilo....

31. března 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Počet obyvatel Pardubického kraje se vloni zvýšil o 481 lidí na 530.950

ilustrační snímek

Loni se počet obyvatel Pardubického kraje zvýšil o 481 lidí na 530.950. Zásluhu na tom má migrace, v regionu se narodilo méně dětí než bylo zemřelých. Vyplývá...

31. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

V Karlovarském kraji vloni ubylo 1168 obyvatel, hlavně přirozeným úbytkem

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji loni ubylo 1168 obyvatel, na konci roku v kraji žilo 292.027 lidí. Pokles byl způsoben přirozeným úbytkem, to znamená, že více lidí...

31. března 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, o 884 méně

ilustrační snímek

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, to je 884 méně než na jeho začátku. Hlavním důvodem úbytku je rekordně nízká porodnost,...

31. března 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Obyvatel hradeckého kraje loni ubylo na 554.668, porodnost byla rekordně nízká

ilustrační snímek

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji loni klesl o 1255 na 554.668. Důvodem bylo to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost loni klesla na rekordně...

31. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

ÚS odmítl stížnost expolicisty potrestaného za podplácení kvůli bytu v Brně

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého policisty Jiřího Vlčka, jenž si za podplácení vyslechl dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na tři roky....

31. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

Přetížený kamion s vrtnou soupravou

Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to...

31. března 2026  11:12

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:09

Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s...

Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s...

31. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí

ilustrační snímek

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých,...

31. března 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

