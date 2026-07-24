Chebská porodnice čeká na celostátní strategii porodnické péče

Budoucnost porodnice v Nemocnici Cheb by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. Podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) by dokument měl být připraven zřejmě na podzim. Na jeho základě by se měla upravit síť gynekologicko-porodnických oddělení, řekl dnes ministr při návštěvě Karlovarského kraje. V chebské nemocnici se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení či zařízení s více než 600 porody ročně, uvedl už dříve Vojtěch. Karlovarský kraj chce porodnici v Chebu zachovat.
Novou koncepci gynekologicko-porodnické péče připravuje expertní pracovní skupina. "Máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie a musíme na to reagovat, pokud jde o strukturu sítě napříč Českou republikou. Jak bude ta síť vypadat nově, teď nechci ještě říkat, protože skutečně čekám na výstup z té pracovní skupiny, ale samozřejmě nějaké změny nastanou," řekl dnes Vojtěch.
Podle ministra je cílem, aby péče na odděleních byla bezpečná a kvalitní. Ale kvalita péče obvykle souvisí s počtem zákroků, které se na oddělení provádějí.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) počty porodů v Chebu skutečně klesají. Kraj a Karlovarská krajská nemocnice, pod kterou Nemocnice Cheb patří, proto musí počítat s oběma variantami, tedy, že porodnice zůstane, i že bude zrušena.
"My argumentujeme tím, že přichází na Chebsko nový strategický investor, což je Daimler Trucks, a přicházejí další. Počítáme, že by tam mělo dojít k navýšení pracovních pozic z 5000 až na 8000 lidí," uvedl hejtman. Dodal, že ale chápe protiargument, že kde je málo porodů, tam může být nějaké riziko.
V Karlovarském kraji bývaly v minulosti porodnice ve všech větších městech, v Aši na Chebsku, Kraslicích na Sokolovsku a v Ostrově na Karlovarsku. Do současnosti se udržely porodnice jen v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, přičemž porodnické oddělení v Karlových Varech slouží i pro rizikové porody.
Loni se v Česku narodilo zhruba 77.600 dětí, nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785, uvedl na konci března Český statistický úřad. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě.