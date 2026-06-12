Chebské divadlo uvede v hradním příkopu satiru o Valdštejnovi a městě Chebu

Západočeské divadlo v Chebu uvede jako poslední premiéru Sezony pravdy a lásky satirickou cestu napříč staletími mapující vztah Albrechta z Valdštejna a Chebu. Premiéra inscenace s názvem Valdštejn v noční košili bude 13. června v 17:30 v příkopu chebského hradu jako součást programu obnovených Chebských dvorků.
"Autoři Marie Nováková a Adam Kratochvíl spojili síly, aby důkladně a rozhodně ne pietně prozkoumali odkaz vévody Albrechta z Valdštejna v městě Chebu. Na pomoc si vzali publikaci chebského historika Jaromíra Boháče Albrecht z Valdštejna a Cheb, která zevrubně a kriticky mapuje vévodovy návštěvy města Chebu, jeho slavné zavraždění a nakládání s touto historickou událostí jakožto turistickým lákadlem. Tato publikace a další odborná, dramatická a prozaická literatura o osudu Albrechta z Valdštejna jim posloužila k napsání hry přímo pro soubor Západočeského divadla," uvedla Marie Nováková z chebského divadla.
Valdštejn v noční košili klade publiku otázku, zda má Cheb důvod oslavovat tohoto šlechtice, vojevůdce a podnikatele, který město opakovaně zneužíval, vyjídal a terorizoval. A vypráví o tom, jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé, aby do města na konci světa přilákali turisty.
O tom, jak Valdštejn zemřel, existuje mnoho teorií a jeho zavraždění se stalo populárním námětem řady obrazů, divadelních her a románů, proto se diváci mohou těšit, že scénu vraždy uvidí v mnoha variacích. Role Waltera Deveroux (muže, který vévodu probodl) se zhostil Samuel Gonda, zatímco umírajících Valdštejnů uvidíte hned několik v podání Pavla Richty, Petra Némétha, Jindřicha Skopce, Jiřího Švece a dalších. Jednotlivými scénami rozkročenými od baroka přes nástup nacismu nebo normalizaci až po současnost publikum provedou Vladimíra Vítová a Viktor Braunreiter v rolích komentátorů a nemilosrdných bořičů mýtů o vévodovi z Valdštejna.
A protože Valdštejn zemřel v polovině ničivé Třicetileté války a věrnou sestrou války je smrt, nesmí chybět ani v tomto kusu. Vévoda stane tváří v tvář smrti nadpozemské v podání Vivien Machkové i smrtce masopustní, kterou ztvární Radmila Urbanová.
Scénografie Ivany Kanhäuserové diváky přenese do středu Valdštejnských slavností, k nimž neodmyslitelně patří pivo, jídlo, stánky, chemické záchodky, fotokoutky, horoskopy, kordy, partyzáni, koně, průvody, historické kostýmy, turnaje a rekonstrukce bojů. Na tyto Valdštejnské slavnosti přijíždí pár turistů v podání Magdaleny Hniličkové a Jiřího Švece a setkává se zde s šermíři, úředníky, prodejci a v neposlední řadě s jediným pamětníkem slavné vraždy, vycpaným koněm v chebském muzeu, které zahraje Jindřich Skopec.
Scénickou hudbou je hlas živého sboru, složeného z herců Západočeského divadla a členů ašského tělesa Chorus Egrensis, autory hudby jsou chebští rodáci Jan Kříž a Otakar Bosman.
Poprvé v Chebu režíruje Zuzana Burianová, která má bohaté zkušenosti s divadlem v netradičních prostorech a často ve svých inscenacích nahlíží dějinné etapy a události současným pohledem, překonávajícím zažité stereotypy.