Památník padlým z 1. světové války byl v obci vztyčen přesně před sto lety a nedávno se jej podařilo na původním místě obnovit.
„Vzpomínkové setkání v bývalé vesnici se koná v sobotu 9. srpna ve 14 hodin. Zazní krátká modlitba i slova rodáků. Bude přichystané malé občerstvení s hudbou,“ zve jedna z organizátorek Annette Kraus.
Na místě bude i osmaosmdesátiletý Karl Schneider, který veškeré vzpomínky a informace o své rodné vesnici shromažďuje a pečlivě uschovává. Podle fotografií našel místo, kde jeho rodina po generace žila.
„Přímo v obci jsou na místech bývalých domů umístěny informační tabule v českém a německém jazyce. Domy byly rozptýleny po lese, proto se říkalo, že Lohhäuser je lesní vesnice. Procházku je možné absolvovat pěšky nebo na kole,“ konstatuje Annette Kraus a doplňuje, že pro návštěvníky bude u příležitosti oslav ve zmizelé vesnici otevřeno také muzeum v Mähringu, což je nejbližší obec na německé straně.
„Lidé žijící v Lohhäuseru před rokem 1946 měli k Mähringu velmi blízký vztah. Například sem chodili pravidelně do kostela,“ dodává s tím, že muzeum, které sídlí na adrese Marktstraße 98, bude otevřené od 13 do 16 hodin.
Tamní expozice se věnují mimo jiné právě vesnici Lohhäuser a životu na hranicích a jsou částečně i v češtině. Muzeum je od místa setkání vzdálené přibližně 3,5 kilometru. Pěší a cyklisté mohou zamířit přímo, automobily musí jet přes hraniční přechod Mähring.
První zmínka o obci pochází z roku 1667
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1667, kdy zde vybudovali první stavení, byla to fořtovna na českém panství hraběte Johanna Antonína Losy von Losimthal. V roce 1888 se stala Slatina samostatnou obcí s vlastním katastrem. Po první světové válce byl v obci postaven pomník obětem války, vysvěcený 9. srpna 1925.
Ten se podařilo v roce 1992 obnovit. O rok později byl pomník osazen novou deskou se jmény obětí první světové války, doplněnou o jména obětí druhé světové války.
Kromě informačních cedulí na místech někdejších usedlostí a starých ovocných stromů je pamětníkem zaniklé obce i památný strom, borovice rumelská. Bývalou obcí rovněž prochází naučná stezka. Začíná v Malé Hleďsebi a končí v Tachovské Huti. Její délka je přibližně dvanáct kilometrů.
