Druhý z nich podle předběžných údajů měl magnitudo 2,21. Síla otřesů se následně upřesňuje, rozdíl mezi automatickým odhadem a přepočítanou hodnotou může být i okolo 0,5 stupně, uvádí na svých stránkách Geofyzikální ústav Akademie věd ČR.
Zatím nejsilnější otřesy současného roje se vyskytly ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. listopadu, kdy nejsilnější dosáhly 2,6 stupně. Všechny otřesy se odehrávají v hloubce přes sedm kilometrů a všechny mají epicentrum východně od Lubů u Chebu a severně od Nového Kostela. Mezi silnějšími otřesy se vyskytují i drobnější zachvění.
Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok
Zemětřesení o síle okolo 2,5 stupně jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci. Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk.
Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.