Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Valentýna Bílá
  12:32aktualizováno  12:32
Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel ve čtvrtek večer mezi Zadním Chodovem na Tachovsku a Trstěnicemi na Chebsku. Řidič jednoho z nich přejel v zatáčce do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozidlem. Jak se ukázalo, šofér, který nehodu způsobil, byl opilý a pod vlivem drog.
Fotogalerie4

Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala krátce před půl osmou na silnici u Zadního Chodova. Protože se auta střetla přímo na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, vyrazily na místo jednotky z obou regionů.

Podle dosavadních informací jel šestatřicetiletý řidič s Fordem Focus ve směru na Trstěnice. „Náhle přejel z dosud nezjištěných příčin v pravotočivé zatáčce částečně do protisměru, kde se střetl levou přední částí vozidla s levou přední částí protijedoucího vozidla tovární značky Ford Fiesta, které řídil sedmapadesátiletý řidič,“ popsala srážku policejní mluvčí Iva Vršecká.

Při nehodě zahynuli 89letí manželé, vjížděli na hlavní a nedali přednost

Zatímco Ford Focus sjel do příkopu na jedné straně vozovky, Ford Fiesta se v příkopu na druhé straně převrátil na střechu.

Přivolaní záchranáři měli původně hlášeno pět zraněných lidí. Nakonec do Fakultní nemocnice v Plzni odvezli tři. „Po ošetření jsme do nemocnice transportovali dvě asi dvacetileté ženy a jednoho sedmapadesátiletého muže. Utrpěli zranění lehčího až středně závažného charakteru,“ vypočetl za záchrannou službu Plzeňského kraje Luboš Bouček.

Policejní mluvčí upřesnila, že se jednalo o dvacetiletou a třiadvacetiletou dívku, které cestovaly ve Fordu Focus. Spolu s nimi seděl v autě ještě třiadvacetiletý spolujezdec, který ošetření nepožadoval. Stejně tak řidič. Šofér z převráceného auta skončil v nemocnici.

Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025)
Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025)
Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025)
Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si vyžádala tři zraněné. Viník byl opilý a zfetovaný. (4. prosince 2025)
4 fotografie

Jak se ukázalo, viník nehody, který přejel do protisměru, měl nejenom pozitivní dechovou zkoušku, ale i test na drogy. „Dechová zkouška měla výsledek 1,5 promile alkoholu. Řidič byl pozitivní na látky THC a amfetamin,“ upozornila policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že policisté nařídili odběr krve ve zdravotnickém nařízení. Druhý z řidičů měl test na alkohol negativní.

Hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření a odpojili akumulátory. K úniku provozních kapalin z vozidel nedošlo,“ doplnil informace mluvčí hasičů Plzeňského kraje Michal Holeček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Epidemie žloutenky v Jihomoravském kraji sílí, nejvíce nemocných je v Brně

ilustrační snímek

Epidemie žloutenky v Jihomoravském kraji sílí. Ke konci listopadu evidovali hygienici v regionu 55 případů, proti předchozímu měsíci o 11 více. Nejvíce...

5. prosince 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

Ostrov vypsal soutěž na modernizaci ekocentra, stát má zhruba 20 mil. Kč

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku vypsalo výběrové řízení na firmu, která zmodernizuje Ekocentrum Ostrov. Zařízení, které je součástí Městského domu dětí a mládeže,...

5. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Obžalovaná policistka Lucie Vavrochová se svým obhájcem u Obvodního soudu pro...

Státní zástupce Michal Muravský navrhl potrestat policistku Lucii Vavrochovou, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, dvacetiměsíčním podmíněným trestem a zákazem řízení....

5. prosince 2025  13:12

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Zvětšenina akvarelového betlému výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025)

Olomoucké Arcidiecézní muzeum vystavuje v období adventu originální betlém výtvarníka Jana Knapa. Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře bude zdobit muzejní Klenotnici do 1. února...

5. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strakonice zahájí rekonstrukci plaveckého stadionu za 200 milionů korun

ilustrační snímek

Strakonice v příštím roce zahájí dvouletou rekonstrukci plaveckého stadionu zhruba za 200 milionů korun. Jde o kompletní modernizaci více než 50 let starého...

5. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)

Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo...

5. prosince 2025  12:42

Pod Hůrami postaví čtvrť se školou i halou. Hotová má být za tři roky

Kopat se u Hůr začalo v úvodu prosince, hotovo má být za tři roky. (3. prosince...

V obci nad Českými Budějovicemi brzy přibudou stovky nových obyvatel, kteří by měli mít k dispozici i kvalitní infrastrukturu. Stavba v obci Hůry nedaleko dálnice a výpadovky na Třeboň vyjde na...

5. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si...

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel ve čtvrtek večer mezi Zadním Chodovem na Tachovsku a Trstěnicemi na Chebsku. Řidič jednoho z nich přejel v zatáčce do protisměru, kde se srazil s...

5. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražský soud se musí znovu zabývat pětimilionovou pokutou pro Modrou pyramidu

ilustrační snímek

Městský soud v Praze se musí znovu zabývat pětimilionovou pokutou, kterou Česká národní banka (ČNB) uložila stavební spořitelně Modrá pyramida. Od klientů,...

5. prosince 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Plzeňské DEPO2015 prošlo první etapou rekonstrukce za 77 milionů korun

ilustrační snímek

Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se po deseti letech užívání dočkala první etapy rekonstrukce. Město opravilo za 77 milionů korun bez DPH střechu,...

5. prosince 2025  10:55

Muzeum a galerie v Prostějově otevřelo vánoční expozici betlémů

Muzeum a galerie v ProstÄ›jovÄ› otevĹ™elo vĂˇnoÄŤnĂ­ expozici betlĂ©mĹŻ

Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevřelo novou vánoční expozici betlémů s názvem Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Výstava propojuje historické sbírkové předměty...

5. prosince 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Vodovodní zařízení vyžaduje obnovu. (2025)

Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu...

5. prosince 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.