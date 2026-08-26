Chodci se po ročních opravách vrátili na lávku v Kynšperku nad Ohří

V Kynšperku nad Ohří končí obnova předmostí historické lávky přes Ohři. Podle starosty Marka Matouška (nez.) byla stavba předána do předběžného užívání a po roce se na ni vrátili chodci, řekl ČTK. Slavnostní otevření lávky, které bylo původně v plánu v červenci, se posouvá na září nebo říjen.
Na neomezený průjezd si ještě několik dní počkají cyklisté a vodáci. Zhotovitel ještě musí nainstalovat zábradlí a dokončit všechny terénní úpravy v okolí stavby. Ta se oproti plánu o zhruba tři měsíce protáhla. Cena ale zůstala podle Matouška bez navýšení, a to zhruba 24 milionů korun, přičemž čtyři miliony přispěl městu Karlovarský kraj formou dotace. Kynšperk se zhruba 5000 obyvateli a přibližně stomilionovým ročním rozpočtem si na většinu oprav vzal úvěr, a pouze část stavby financoval z vlastních prostředků.
"Lávka je oficiálně otevřená pro pěší. Protože ale stavba není zcela dokončena a není zkolaudována, musí se dodržovat bezpečnostní pravidla, která stanovil zhotovitel. Po lávce se pohybuje technika, jsou tam provizorní zábradlí, dodělávají se tam povrchy, betonáže a obrubníky," popsal starosta. Cyklisté proto mohou i nadále využívat vyznačenou objízdnou trasu po silničním mostě, nebo musí z kol sesednout a po lávce je vést.
Opravy předmostí začaly demolicí původních dožilých betonových bloků loni v září. Součástí stavby bylo i provizorní zatrubnění levého ramene řeky Ohře. Vodáci tak byli nuceni celou sezonu místem lodě přenášet, což původně v harmonogramu nebylo. "Stavební práce se ale opozdily. Mimo jiné z důvodu dlouhotrvajících mrazů a vysoké hladiny řeky Ohře. Zdržely je i technologické přestávky. Město prodloužení termínu schválilo jako opodstatněné," řekl ČTK starosta.
Podle něj se v počátcích realizace měnil projekt s požadavky Povodí Ohře. Schodiště na ostrov, které mělo být celé z kovové konstrukce, se muselo z části vybetonovat, aby ustálo v případě povodní zachytávající se předměty. "Báli jsme se, že ta spodní část schodů, která se rozšiřuje, bude vypadat jako betonový monolit. Ale nakonec mají schody oblé hrany a docela se to tam i hodí," uvedl starosta.
Na příští rok má město v plánu investic drobné opravy a údržbu samotné kryté dřevěné lávky. Kromě nátěru a výměny poničených prken čeká most i obnova veřejného osvětlení a výměna prasklých střešních šablon. Ty podle Matouška navíc v minulém týdnu poškodil silnější vítr. Město také využilo přítomnosti odborníků - mostařů a nechalo zkontrolovat technický stav pilířů pod lávkou. Součástí projektu budou i úpravy ostrova, kde například přibudou další cesty.
Krytá dřevěná lávka nahradila v roce 1947 původní železobetonovou lávku zničenou na sklonku války ustupující německou armádou. Dřevěná část dlouhá 63 metrů je druhá nejdelší v Česku. Podle starosty je nejdelší lávkou v Česku stojící na pouhých dvou pilířích. Její nynější podoba pochází z roku 1950.