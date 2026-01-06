Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:32aktualizováno  17:32
Společnost Marservis podle vedení města Chodov neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním kvůli vlastnictví infrastruktury nutné k vytápění. Řekl to v úterý starosta Patrik Pizinger, podle něhož to znamená, že daný majetek firma nikdy nevlastnila a že majitelem této infrastruktury je město. Starosta to uvedl na mimořádném jednání zastupitelstva. S firmou se město soudí přes 20 let.
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla...
8 fotografií

ČTK kontaktovala firmu Marservis na e-mailu, ale její zástupci dlouhodobě nekomunikují. Rozsudek a jeho zdůvodnění město ještě k dispozici nemá.

„Náš právní zástupce, pan doktor (Vladislav) Bílek, telefonicky u Nejvyššího soudu zjistil, že příslušný senát rozhodl o dovolání společnosti Marservis, a to už 22. prosince loňského roku s výrokem, že dovolání společnosti Marservis bylo odmítnuto. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí by nám mělo být doručeno v průběhu ledna 2026, to znamená zatím jím nedisponujeme. Odmítnutím dovolání bylo, dá se říci, řízení o určení vlastnických práv k tepelnému zařízení v našem městě pravomocně ukončeno,“ řekl v úterý Pizinger. Teoreticky by se firma mohla znovu obrátit na Ústavní soud, který se už jednou věcí zabýval, ale vrátil ji soudům nižším.

Kvůli při s dodavatelem byli lidé v Chodově bez tepla, hrozí ještě krátké výpadky

Podle Pizingera v platnosti zůstává rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z roku 2021, kterým byla žaloba Marservisu o určení vlastnictví zamítnuta. „Lze tedy opatrně konstatovat, že společnost Marservis nikdy nenabyla vlastnická práva k žádné části rozhodného tepelného zařízení v Chodově,“ řekl starosta.

Zatímco město Chodov už 20 let u soudů všech stupňů tvrdí, že nájemní smlouva se společností Marservis z roku 1993 je neplatná a že veškerý majetek spojený s dodávkami tepla patří městu, Marservis namítá, že majetek je firmy, protože do něj za desítky let investovala.

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu na den bez dodávek tepla a teplé vody kvůli sporu města a společnosti Marservis. (23. listopadu 2023)
8 fotografií

Nejasná je tak i licence na provozování tepelné infrastruktury. Původně ji měla firma Marservis, pak ji získala městská společnost Teplo Chodov, ale po odvolání Marservisu o ni zase přišla. Licencovaný provozovatel přitom může být jen jeden.

Komplikovaná situace s teplem je i v tom, že výrobce tepla, SUAS Teplárenská, dodává teplo na předávací stanici městské společnosti Teplo Chodov a od ní pak teplo odebírá a prodává lidem a firmám Marservis.

Kvůli vleklému sporu dluží chodovská městská firma za teplo 50 milionů

Zastupitelé v úterý měli původně schvalovat dohodu o narovnání s firmou Marservis. Dohoda by částečně řešila fakt, že Marservis odmítl platit vyšší cenu za teplo, a Teplo Chodov tak dlužila SUAS Teplárenské už přes 40 milionů korun. Jenže rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokud zůstane pravomocným, podle starosty města situaci mění. Ačkoli město chce nadále řešit spor mimosoudně, dává Chodovu daleko větší šanci 20 let trvající spor ukončit a zajistit pro obyvatele levnější teplo, řekl v úterý Pizinger.

23. listopadu 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

ProSenior Nový Jičín nabízí odlehčovací službu a terénní osobní asistenci

ilustrační snímek

Organizace ProSenior Nový Jičín, která poskytuje péči lidem se sníženou soběstačností, nabízí od 1. ledna dvě nové služby: ambulantní odlehčovací službu a...

6. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

V Příbrami odhalí pamětní desku fotografovi Františku Drtikolovi

ilustrační snímek

Světově uznávaný fotograf František Drtikol bude mít v rodné Příbrami novou pamětní desku. Odhalena bude příští úterý u Drtikolova opraveného hrobu ve staré...

6. ledna 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Soudní dvůr EU se bude zabývat úroky ze zbytečně vysokých zajišťovacích příkazů

ilustrační snímek

Soudní dvůr Evropské unie se bude zabývat tím, zda firmám v Česku náleží úroky z peněz zadržovaných státem na základě zajišťovacích příkazů. Jde konkrétně o...

6. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Chraňme pražskou noc! Kritikům bílého světla chybí v petici pouhých 1000 hlasů

Podepíšete také?

Světelný smog. Moc se o něm nemluví tak jako o tom, který vzniká v motorech. Přitom ho nelze bez povšimnutí přehlížet. Nyní se noční znečištění řeší také v české metropoli. Tam do tmy svítí 138 tisíc...

6. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Starosta Chodova: Soud rozhodl, že majetek nutný k vytápění Marservisu nepatří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Společnost Marservis podle vedení města Chodov neuspěla u Nejvyššího soudu s dovoláním kvůli vlastnictví infrastruktury nutné k vytápění. Řekl to v úterý starosta Patrik Pizinger, podle něhož to...

6. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Přestavba sportovní haly v Turnově za 218 milionů začne na konci ledna

ilustrační snímek

Kompletní přestavba sportovní haly v Turnově za 218 milionů korun bez daně začne na konci ledna. Znovu v provozu by měla být od září příštího roku. Novinářům...

6. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Našlápnutý rok v kultuře čeká letos Brno i celou jižní Moravu. Chystá se záplava koncertů, festivalů a netradičních akcí, které potěší oko, sluch, duši i mozek.

6. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Vědci experimentují s okřehkem a vesnovkou, mají vynikající výživové hodnoty

ilustrační snímek

Na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně se vědci snaží kontrolovaně pěstovat okřehek a vesnovku. Planě rostoucí rostliny mají vysoký obsah některých...

6. ledna 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Policie ocenila zachránce, kteří přivolali pomoc unesenému chlapci ze Zlínska

ilustrační snímek

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z...

6. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídne uctění památky i premiéru Mikysky

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

6. ledna 2026  17:10

Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu...

6. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Libereckými vědeckými parky iQLandia a iQPark prošlo loni 485.000 návštěvníků

ilustrační snímek

Libereckými vědeckými parky iQLandia a iQPark prošlo loni 485.000 návštěvníků, meziročně je to zhruba o dvě procenta méně. Pozitivní vývoj zaznamenal iQPark...

6. ledna 2026  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.