Obyvatele Chodova vyděsily doplatky za teplo, cenu prověří úřad

Jitka Dolanská
  9:12aktualizováno  9:12
Doplatky až několik desítek tisíc korun za teplo a teplou vodu rozeslala odběratelům v Chodově na Sokolovsku společnost Marservis, s níž se město roky soudilo kvůli vlastnictví teplovodní soustavy. Chodov, který před nedávnem na základě rozhodnutí soudu sporný majetek převzal, se nyní obrací na Energetický regulační úřad, aby cenu tepla prověřil.
Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od Marservisu. Podle prvotních zjištění budou potřeba četné opravy a investice, aby se rozvody a výměníky dostaly do optimálního stavu. (23. března 2026) | foto: Jitka Dolanská

„Jsme přesvědčeni, že cena, kterou Marservis účtoval, byla neoprávněná, nadsazená a zbytečně vysoká. Vede nás k tomu skutečnost, že naše cena, která je kalkulovaná transparentně a jsou v ní zahrnuty oprávněné náklady v souladu s platnou legislativou, je o 221 korun na GJ nižší než cena účtovaná Marservisem. Spočítal jsem, že pokud by městská společnost dodávala teplo celý loňský rok za cenu, kterou jsme aktuálně nastavili, odběratelé by v Chodově ušetřili dohromady 38 milionů korun,“ uvedl jednatel Tepla Chodov Zdeněk Süssenbeck.

Ten upozornil, že městská společnost po dlouholetém soudním sporu převzala předminulý měsíc morálně a technicky zastaralé zařízení, které bude nutné nákladně rekonstruovat.

„Mám za to, že z poplatků, které Marservis odběratelům každoročně navyšoval, neinvestoval nic do otopné soustavy. Odhaduji, že za posledních 25 let se snažil jen o to, aby systém udržel v chodu. S ohledem na to, v jakém stavu ten majetek nyní je, byla cena podle našeho názoru kalkulovaná špatně,“ naznačil Süssenbeck s tím, že jediný, kdo může cenu zkontrolovat a rozhodnout, je Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten aktuálně prošetřuje rovněž cenu tepla v Chodově za rok 2024 a kontrola zatím není u konce.

V podobné situaci jako obyvatelé jsou i městské organizace, školy a školky. Proto se radnice rozhodla, že další podnět na prošetření ceny tepla za rok 2025 podá kompletně za celé město.

„Je fér říct, že výslednou částku ovlivňuje víc věcí – spotřeba, nastavení záloh nebo průběh zimy. Jsem ale přesvědčený, že jedním z hlavních důvodů takových nedoplatků je i vysoká cena tepla, kterou v roce 2025 účtovala společnost Marservis. Proto jsem se jménem obyvatel Chodova obrátil na Energetický regulační úřad a požádal o hloubkovou a detailní kontrolu ceny tepla i postupu dodavatele. Jen tento úřad má totiž pravomoc říct, jestli bylo vše v pořádku,“ informoval v městském zpravodaji starosta Patrik Pizinger.

Starosta se domnívá, že nedoplatky za teplo a teplou vodu za loňský rok se týkají stovek lidí. Všichni z nich platili zálohy ještě Marservisu, za gigajoule to bylo zhruba 1 230 korun. Městská společnost Teplo Chodov si za stejné množství tepla účtuje jen 1 019 korun.

„Ta cena, kterou stanovila rada města, v sobě už obsahuje veškeré potřebné prostředky na renovace a modernizaci celého teplofikačního zařízení. Reálně odráží provoz teplofikací v Chodově. A proto říkáme, že cena Marservisu byla předražená,“ dodal starosta.

Marservis spravoval teplovodní soustavu v Chodově od ledna 1994. Spor o vlastnictví tepelného hospodářství se táhne zhruba 20 let. V posledních letech vybrané zálohy neposílal Teplu Chodov, které tak nemohlo zaplatit výrobci tepla, Sokolovské uhelné.

„Marservis dluží Teplu Chodov 83,5 milionů korun,“ potvrdil jednatel městské společnosti Süssenbeck s tím, že městská firma pohledávku začala od Marservisu vymáhat.

K tomu čelí Marservis požadavku města, které chce zaplatit miliony za neoprávněné užívání majetku. To je podle starosty částka přibližně pět milionů korun ročně. Tomu se Marservis brání soudní cestou. „Marservis podal žalobu, že se cítí být vlastníkem všech součástí teplovodního systému. Takže soud nejprve musí rozhodnout o této žalobě. Očekáváme, že ji zamítne, a teprve pak se bude rozhodovat o nároku města,“ vysvětlil Pizinger.

Redakce se pokoušela oslovit s žádostí o vyjádření i společnost Marservis. Neúspěšně. Pevná telefonní linka hlásí, že číslo neexistuje, mobilní linka je nedostupná a webové stránky společnosti údajně procházejí modernizací.

23. března 2026

