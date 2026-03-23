Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Jitka Dolanská
  13:52aktualizováno  13:52
Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí převzalo město Chodov od firmy Marservis, starosta Chodova Patrik Pizinger. Město teď podle něj bude muset investovat desítky milionů korun, aby výměníky a teplovody dostalo do přijatelného stavu.

Městská firma Teplo Chodov nadále vymáhá od Marservisu pohledávky asi za 60 milionů korun, které dluží Sokolovské uhelné za dodávky tepla. K tomu čelí Marservis požadavku města, které chce zaplatit miliony za neoprávněné užívání majetku.

„My jsme očekávali, že ta zařízení nebudou v dobrém stavu. Marservis minimálně od roku 2010 do údržby neinvestoval,“ řekl starosta Pizinger s tím, že soukromá společnost spravuje tepelná zařízení ve městě od roku 1993.

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od Marservisu. Podle prvotních zjištění budou potřeba četné opravy a investice, aby se rozvody a výměníky dostaly do optimálního stavu. (23. března 2026)

Potvrdil, že systém je sice funkční, nicméně kdykoli může dojít k závadě a přerušení dodávek. „Například na jednom z výměníků, kterých je ve městě sedmnáct, vyřadila havárie čerpadla na několik hodin dodávku teplé vody,“ uvedl Pizinger.

Problémy potvrdil jednatel městské společnosti Teplo Chodov Zdeněk Süssenbeck. „Převzali jsme zastaralou technologii na konci životnosti. Jen v prvním týdnu jsme zjistili pět úniků v potrubí. Ta situace je alarmující zejména z důvodu, že případné havárie není možné řešit nějakým přepojením na náhradní zařízení. Protože ta už nyní zapojená jsou,“ vysvětlil.

Město Chodov dostal zpět celý systém podzemních rozvodů včetně sedmnácti výměníků a dvou dalších průchozích zařízení zpět do majetku na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a následně předběžného opatření soudu v Sokolově minulý týden.

Redakce se pokoušela oslovit s žádostí o vyjádření i společnost Marservis. Neúspěšně. Pevná telefonní linka hlásí, že číslo neexistuje, mobilní linka je nedostupná a webové stránky společnosti údajně procházejí modernizací.

Městská společnost Teplo Chodov od 1. března plnohodnotně zajišťuje zásobování města teplem a teplou vodou. V současné době se postupně řeší převod smluv na nového dodavatele. Městská společnost zároveň od března snížila cenu ze teplo z původních 1393,53 koruny za GJ na 1198,43 za GJ. Pro domácnosti to bude znamenat úspory až tisíce korun ročně.

Zároveň se město snaží dohodnout se Sokolovskou uhelnou, jak uhradit dluh 60 milionů za loňskou sezonu, které Marservis sice od odběratelů vybral, ale výrobci tepla neodeslal.

„Marservis na naše předžalobní výzvy nijak nereaguje. Jsme se Sokolovskou uhelnou dohodnuti, že dluh nebudeme převádět na obyvatele, ale řešit tu situaci musíme. Teď na tom pracují právníci. Chceme, aby nedošlo k omezení dodávek do města a abychom i nadále fungovali jako partneři,“ dodal starosta Pizinger.

Město Chodov čeká v nejbližší době těžké rozhodnutí. A to zda současný systém rozvodů tepla a teplé vody opraví nebo zmodernizuje. V obou případech bude muset investovat desítky milionů korun.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

