Škody ale mohou být vyšší, pokud církev přijde o státní dotace, informovalo plzeňské biskupství v tiskové zprávě. Odvolaný administrátor má vypnutý telefon.
„Na základě dostupných podkladů byla výše přímé škody způsobené farnosti Skalná vyčíslena zhruba na 1,8 milionu korun. V důsledku jednání administrátora navíc nebyly splněny některé podmínky dotačních programů ministerstva kultury, proto nelze vyloučit ani další škody v souvislosti s možným krácením dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR,“ uvedlo biskupství.
Podle interního vyšetřování biskupství existují i osobní finanční závazky administrátora vůči jednotlivým osobám, nejedná se však o závazky farnosti Skalná ani plzeňského biskupství.
„Administrátor dluh vůči farnosti i jednotlivcům uznal a deklaroval snahu vzniklou škodu napravit. Dle doporučení ekonomické a pastorační rady farnosti byla stanovena krátká, časově vymezená lhůta k předložení realistického návrhu náhrady vzniklé škody. V současné době biskupství připravuje podklady pro podání trestního oznámení, a to především v souvislosti s podezřením na podvodné jednání třetích osob, případně pak také ve vztahu k nakládání s finančními prostředky farnosti,“ uvedlo v prohlášení biskupství.
Provoz farnosti Skalná nicméně pokračuje, duchovní služba je zajištěna a hospodaření farnosti je nyní pod přímým dohledem Biskupství plzeňského a plánuje se pokračování oprav kostelů.
„Situace ve farnosti Skalná je vážná a bolestná, řešíme ji však otevřeně a odpovědně ve spolupráci s pastorační a ekonomickou radou farnosti, s právníkem a ekonomem diecéze. Hospodaření farnosti je pod mým přímým dohledem, probíhá vyhodnocení podkladů a po uplynutí stanovené lhůty bude rozhodnuto o dalším právním postupu,“ uvedl generální vikář Petr Hruška.