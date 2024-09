Nová kniha o obnově Císařských lázní odhaluje dosud skryté poznatky

Výsledkem jeho bádání je kniha nazvaná Císařské lázně v Karlových Varech, kterou ve středu slavnostně pokřtil společně s hejtmanem Petrem Kulhánkem a krajskou radní pro kulturu Olgou Halákovou.

Knihu začal Lubomír Zeman, jemuž pomáhal kolektiv spoluautorů, připravovat ještě v době, než do objektu nastoupili řemeslníci. „Bylo to v době zahájení předprojektových prací, kdy se prováděl stavebně historický průzkum budovy lázní,“ potvrdil autor. „Zjištěné nové poznatky nám dávaly úplně nový pohled na objekt, než jaký jsme měli na počátku prací,“ řekl historik, který věří, že i za desítky let bude rekonstrukce Císařských lázní stále tak ceněná jako doposud.

Kromě historie objektu a hodnot, které představuje, se autoři obsáhle věnují právě i novým nálezům, které pomohla rekonstrukce odkrýt. Jde především o řadu detailů z původní výbavy, výzdoby a architektonického řešení budovy.

Z nepřeberného množství drobných i významnějších nálezů zmiňme například objev torza původního nápisu Kaiser – Bad na desce z načervenalého mramoru pod městským znakem ve střední části průčelí lázní. Po zániku rakousko-uherské monarchie byl v roce 1918 nápis odstraněn a jeho pozůstatky teď badatelé objevili při detailním průzkumu fasády.

Císařské lázně jsou pro Lubomíra Zemana výjimečné samotnou svou podstatou a charakterem. „Jsou prvopočátkem moderního lázeňství u nás i ve světě. Nejen svým konceptem, ale i technickým řešením,“ zdůraznil Zeman. V tomto směru jej trochu mrzí, že budova už neslouží právě lázeňským účelům. „Ale dnešní způsob využití objektu rozhodně neodporuje jeho charakteru,“ doplnil.

Knihu vydal v nákladu 1500 kusů Karlovarský kraj. Vedle Lubomíra Zemana jsou pod ní podepsaní i Tomáš Vylita, Martina Bradová, Miloš Bělohlávek, Martin Plevný, Filip Prekop, Petr Hájek, jako recenzenti pak Martin Pospíšil, Karel Ksandr a Miroslav Marek. Lubomír Zeman pak vyzdvihl i spolupráci s karlovarským muzeem. Kolektiv autorů dílo věnoval památce Stanislava Burachoviče, který celý svůj život zasvětil prezentaci Karlových Varů. Na knihu naváže její autor i přednáškou. „Přesný termín zatím ladíme, ale uskuteční se nejspíš v listopadu,“ dodal Zeman.

Kniha Císařské lázně v Karlových Varech navazuje na publikaci Vřídelní kolonáda v Karlových Varech, která vyšla v roce 2022 v edici Kulturní dědictví Karlovarského kraje.