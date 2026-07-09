Karlovarský festival dnes uvedl jako poctu herečce Magdě Vášáryové oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Vášáryová, která v něm ztvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v městském divadle. Snímek, k jehož názvu byl inspirací citát z bible "Bůh živí ptáčky, sirotky a blázny", získal na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v roce 1990 Cenu Mezinárodní asociace filmových kritiků FIPRESCI.
"Vybrala jsem ten film proto, že je to jedno z vrcholných děl Juraje Jakubiska. Jako každé geniální dílo obsahuje varování a odkaz, na co bychom si měli dát pozor," řekla Vášáryová, která letos převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. "Je to film, který si pouštěli každý rok na Ústředním výboru Komunistické strany Československa, aby se přesvědčili, že tohle už nikdy nedopustí," dodala.
Snímek, na jehož scénáři Jakubisko spolupracoval se spisovatelem Karolem Sidonem, se v československo-francouzské koprodukci natáčel na podzim roku 1968. Fantaskní podobenství o absurditě světa a nenaplněných snech bylo v hodnocení speciální komise tehdejšího slovenského ministerstva kultury označeno za "nesocialistické" a jeho distribuce byla zakázána. Film byl uveden až po více než dvaceti letech. Proslavilo ho také to, že režisér Jakubisko nechal herečce během natáčení bez jejího vědomí podat LSD, aby docílil autentického uvolnění.
Film Vtáčkovia, siroty a blázni, v němž trojice hrdinů Yorick, Marta a Andrej přežívá ve světě plném beznaděje a deziluze díky bláznovství, tvoří druhou část volné Jakubiskovy trilogie. K ní patří ještě filmy Zbehovia a pútnici (1968) a Dovidenia v pekle, priatelia (1970). Všechny byly inspirovány svobodomyslnou atmosférou 60. let, která se však v socialistickém Československu tvrdě střetla s okupací země vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
Hereckou kariéru Vášáryová uzavřela v roce 1990 dramatem Súkromné životy v režii Dušana Hanáka. Po sametové revoluci přijala nabídku prezidenta Václava Havla a stala se velvyslankyní Československa v Rakousku, v letech 2000 až 2005 působila jako velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku. Nadále se angažovala v politice i veřejném životě. Je autorkou několika knih, v loňském roce vyšel obsáhlý knižní rozhovor Než zmizím, v němž se otevřeně vyslovuje k aktuálním společenským otázkám.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. Na jeho závěr Vášáryová obdrží Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Stejné ocenění čeká také herce Jeffreyho Wrighta.
Cenu prezidenta festivalu už letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii letos již převzali herec Dustin Hoffman a kameraman Robert Richardson.