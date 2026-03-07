Místostarosta Lokte Petr Zahradníček řekl, že taková situace trvá přes pět let. „Už je s tím nutné něco dělat. Teď v zimě tam spadly dva větší kameny. Dole je sice plot, který ale vše nezadrží. Proto jsme požádali ministerstvo životního prostředí o dotaci a vypsali jsme tendr. Vysoutěžená cena je přibližně osm milionů, dotace je šest, o zbytek se chceme podělit s Karlovarským krajem. Máme už příslib, že nám s tím pomůže,“ uvedl loketský místostarosta Petr Zahradníček.
Náklady na sanaci skalního masivu byly byly původně s ohledem na vyjádření památkářů mnohem vyšší, celkem 14 milionů korun. Zastupitelé se však rozhodli, že zkusí ve veřejné soutěži nabídnout částku devět milionů, což bylo s ohledem na možnosti města maximum. V soutěži, do které se přihlásili čtyři zájemci, se podařilo cenu zakázky ještě o milion korun snížit.
Podle Zahradníčka sanace provoz na cyklostezce zřejmě omezí. „Přesný harmonogram úprav ještě nemáme. Budeme se snažit, aby to omezení bylo na co nejkratší dobu a významně se neprojevilo v hlavní cyklistické sezoně,“ řekl Zahradníček.
Kvůli stabilitě svahu se muselo před časem odstěhovat i stádečko koz, které v obtížně přístupném terénu fungovalo jako živé sekačky. Pohyb zvířat však uvolňoval kameny, které poté končily na cyklostezce.
„S vedením kraje jsme se předběžně domluvili na spoluúčasti při úhradě zbylé částky. Máme příslib, že nám s tím pomůže, vzhledem k tomu, že pod svahem vede páteřní cyklostezka. Aktuálně město Loket připravuje žádost o individuální dotaci,“ doplnil Zahradníček s tím, že kdyby se do tendru nikdo nepřihlásil a s placením zbylé částky kraj městu nepomohl, musela by se oblíbená cyklostezka z bezpečnostních důvodů uzavřít.
„Je potřeba co nejrychleji ten svah sanovat. Je to komplikované tím, že se jedná o svah pod hradem, takže do toho vstupují se svými požadavky památkáři. Město Loket už zakázku vysoutěžilo, nyní se budeme bavit o tom, zda kraj poskytne nějaké prostředky, případně za jakých podmínek,“ dodal karlovarský hejtman Petr Kubis.
Po stezce pod hradem proudí ročně stovky tisíc lidí. Kromě cyklistů slouží i místním, návštěvníkům kulturních akcí v tamním amfiteátru a turistům.
