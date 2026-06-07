Cyklotrasa po dráze u Horního Slavkova se prodlouží,SŽ letos připraví další úsek

Autor: ČTK
  5:40aktualizováno  5:40
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Správa železnic (SŽ) v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. ČTK o tom informovali starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.) a mluvčí SŽ David Kabele. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte.

Úsek je podle Kabeleho zhruba 1,5 kilometru dlouhý. Jsou na něm dva kamenné viadukty a jeden tunel. Začíná u bývalé nádražní budovy v Horním Slavkově a končí na nástupišti zastávky Kounice. Tam jezdí vlaky z Krásného Jezu, kde se přestupuje na vlaky směr Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. Cyklisté tak budou moci rovnou po vystoupení z vlaku nasednout na kola a pokračovat po cyklotrase. Díky štěrkovému povrchu je určena především pro horská kola.

Jak bude úprava železnice finančně náročná, SŽ vyčísleno nemá. "Úpravy máme naplánované na oba prázdninové měsíce a budeme je provádět vlastními silami a z místního materiálu. Z hlediska nákladů tedy půjde o úsporné řešení, povrch cyklotrasy například budou naši zaměstnanci dělat v rámci výcviku obsluhy bagru," řekl Kabele ČTK.

Navazující úsek nepoužívané železnice, kam mohou pěší a cyklisté od loňského září, měří 8,2 kilometru. Stavbaři ho od května do srpna 2025 upravili za 58 milionů korun. Práce zahrnovaly demontáž kolejí a pražců, odtěžení štěrku i odstranění přejezdových konstrukcí. Stavební úpravy se týkaly pěti mostů a jednoho propustku, které jsou osazeny zábradlím. Bezpečnost uživatelů cyklotrasy zajišťují opěrné zdi. Zachovány zůstaly tunely i kamenné viadukty. Provoz vlaků tam podle mluvčího železničářů připomínají některé zachované železniční artefakty.

"Když se to rozhodlo, že vznikla cyklotrasa z Lokte, apelovali jsme na Správu železnic, aby se trasa prodloužila. Pro nás je to dobře, jelikož se trasa lépe napojí na cyklotrasu Euregio Egrensis, na kterou se napojujeme i naší cyklostezkou, kterou budujeme podél silnice II/209," řekl ČTK Terek. Město předloni zahájilo stavbu cyklostezky podél hasičské zbrojnice a nyní žádá o dotaci na druhou etapu, podél silnice. Cyklostezka má vést vedle jednoho z viaduktů a na jeho hraně je podle starosty ideální místo k napojení. Stavba by mohla začít příští rok.

Na železniční trati mezi Novým Sedlem a Krásným Jezem jezdily vlaky od roku 1901 do poloviny 90. let. Provoz se na ni vrátil v roce 2014, ale jen v úseku Horní Slavkov, Kounice - Krásný Jez, kde zůstává zachován. Kvůli malému zájmu cestujících loni přestaly vlaky jezdit na zastávku Loket, předměstí, kde začíná loni otevřená cyklotrasa. Pravidelné spoje nyní končí na loketském nádraží. V Lokti město zvažuje i propojení cyklotrasy po železnici s páteřní cyklostezkou Ohře, právě v tomto úseku mezi oběma loketskými železničními stanicemi.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Od sběratele vylákal deset milionů na nákup veteránů z Británie, soudí muže

Před krajským soudem stanul Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od...

Před olomouckým krajským soudem stanul v úterý pětačtyřicetiletý Martin Pompa, který podle obžaloby vylákal od sběratele veteránů z Přerova deset milionů korun na nákup dvou legendárních britských...

9. června 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Tramvaje v další části Brna pojedou stovky metrů pod zemí, dělníci prorazili tunel

Dopravní podnik v Brně pracuje na stavbě tramvajové trati na sídliště Kamechy....

Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kus 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími....

9. června 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Za střelbu na zákazníka hrozí taxikáři až desetileté vězení

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poleradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až deset let vězení, informovala v tiskové zprávě...

9. června 2026  16:23

Pedagog a etnograf Bartoš zemřel dle zlínské knihovny o den později,než se uvádí

ilustrační snímek

Pedagog, etnograf a folklorista František Bartoš (1837 až 1906) podle zjištění zlínské krajské knihovny, která nese Bartošovo jméno, zemřel o den později, než...

9. června 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kraj postaví ve Stříbře na Tachovsku sportovní halu a učebny za 252 mil. Kč

Kraj postavĂ­ ve StĹ™Ă­bĹ™e na Tachovsku sportovnĂ­ halu a uÄŤebny za 252 mil. KÄŤ

Ve Stříbře na Tachovsku postaví Plzeňský kraj do září 2028 sportovní halu, odborné učebny a výukové zázemí střední odborné školy. S propojením se současnou...

9. června 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Agenti StB se schovávali v křoví, popsal svědek v kauze šikanovaného chartisty

Dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák stanul před soudem. (9....

U plzeňského okresního soudu pokračovalo hlavní líčení s bývalým příslušníkem StB Václavem Česákem. V roce 1983 podle obžaloby inicioval založení svazku na pracovníka plzeňské tiskárny, který tehdy...

9. června 2026  16:14

Neprovokuj, neřvi na mě. Bezdomovec nadával strážníkům, zmlknul až v poutech

Oznámení o bezdomovci, který v Polské ulici zakládá černou skládku, vyjela...

„Muž je agresivní, sprostý a dělá z místa skládku.“ Tak znělo oznámení, které 3. června obdržela městská policie. A oznamovateli musela dát po příjezdu do Polské ulice na Praze 2 za pravdu. Muž...

9. června 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Zlínský kraj letos rozdělí téměř 20,5 milionu korun na rozvoj cykloturistiky

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí téměř 20,5 milionu korun na rozvoj cykloturistiky. Podpoří deset projektů zaměřených na rozvoj sítě dálkových a regionálně...

9. června 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Ubytovatelé u Lipna evidují na začátku letní sezony pokles zájmu turistů

UbytovatelĂ© u Lipna evidujĂ­ na zaÄŤĂˇtku letnĂ­ sezony pokles zĂˇjmu turistĹŻ

Provozovatelé ubytovacích zařízení u lipenské přehrady evidují na začátku letní sezony pokles zájmu turistů. Podle Jihočeské centrály cestovního ruchu to může...

9. června 2026  14:22

Budujeme firmy od roku 2014. Ve fondu FWG SICAV máme vlastní kapitál

9. června 2026  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Berounské hrnčířské trhy 2026: Nožířství, keramika a více než 200 řemeslníků

HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY

Beroun se o víkendu (13. a 14. června) opět stane centrem tradičních řemesel. Hrnčířské a řemeslné trhy nabídnou návštěvníkům přehlídku práce více než 200 řemeslníků z Česka i zahraničí, bohatý...

9. června 2026

V Havlíčkově Brodě nahradil dům pro vlaštovky zbouranou budovu, v níž hnízdily

V HavlĂ­ÄŤkovÄ› BrodÄ› nahradil dĹŻm pro vlaĹˇtovky zbouranou budovu, v nĂ­Ĺľ hnĂ­zdily

Speciální dům pro vlaštovky nahradil Havlíčkově Brodě zbouranou hospodářskou budovu, v níž hnízdily. Vybudování náhradního hnízdiště bylo jako kompenzační...

9. června 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.