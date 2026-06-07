Cyklotrasa po dráze u Horního Slavkova se prodlouží,SŽ letos připraví další úsek

Správa železnic (SŽ) v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati v Horním Slavkově na Sokolovsku. Bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. ČTK o tom informovali starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.) a mluvčí SŽ David Kabele. Nová cyklotrasa naváže na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte.
Úsek je podle Kabeleho zhruba 1,5 kilometru dlouhý. Jsou na něm dva kamenné viadukty a jeden tunel. Začíná u bývalé nádražní budovy v Horním Slavkově a končí na nástupišti zastávky Kounice. Tam jezdí vlaky z Krásného Jezu, kde se přestupuje na vlaky směr Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. Cyklisté tak budou moci rovnou po vystoupení z vlaku nasednout na kola a pokračovat po cyklotrase. Díky štěrkovému povrchu je určena především pro horská kola.
Jak bude úprava železnice finančně náročná, SŽ vyčísleno nemá. "Úpravy máme naplánované na oba prázdninové měsíce a budeme je provádět vlastními silami a z místního materiálu. Z hlediska nákladů tedy půjde o úsporné řešení, povrch cyklotrasy například budou naši zaměstnanci dělat v rámci výcviku obsluhy bagru," řekl Kabele ČTK.
Navazující úsek nepoužívané železnice, kam mohou pěší a cyklisté od loňského září, měří 8,2 kilometru. Stavbaři ho od května do srpna 2025 upravili za 58 milionů korun. Práce zahrnovaly demontáž kolejí a pražců, odtěžení štěrku i odstranění přejezdových konstrukcí. Stavební úpravy se týkaly pěti mostů a jednoho propustku, které jsou osazeny zábradlím. Bezpečnost uživatelů cyklotrasy zajišťují opěrné zdi. Zachovány zůstaly tunely i kamenné viadukty. Provoz vlaků tam podle mluvčího železničářů připomínají některé zachované železniční artefakty.
"Když se to rozhodlo, že vznikla cyklotrasa z Lokte, apelovali jsme na Správu železnic, aby se trasa prodloužila. Pro nás je to dobře, jelikož se trasa lépe napojí na cyklotrasu Euregio Egrensis, na kterou se napojujeme i naší cyklostezkou, kterou budujeme podél silnice II/209," řekl ČTK Terek. Město předloni zahájilo stavbu cyklostezky podél hasičské zbrojnice a nyní žádá o dotaci na druhou etapu, podél silnice. Cyklostezka má vést vedle jednoho z viaduktů a na jeho hraně je podle starosty ideální místo k napojení. Stavba by mohla začít příští rok.
Na železniční trati mezi Novým Sedlem a Krásným Jezem jezdily vlaky od roku 1901 do poloviny 90. let. Provoz se na ni vrátil v roce 2014, ale jen v úseku Horní Slavkov, Kounice - Krásný Jez, kde zůstává zachován. Kvůli malému zájmu cestujících loni přestaly vlaky jezdit na zastávku Loket, předměstí, kde začíná loni otevřená cyklotrasa. Pravidelné spoje nyní končí na loketském nádraží. V Lokti město zvažuje i propojení cyklotrasy po železnici s páteřní cyklostezkou Ohře, právě v tomto úseku mezi oběma loketskými železničními stanicemi.