Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dopravní nehoda se stala po 13:00 na 149. kilometru nedaleko Kynšperka nad Ohří.
„Policisté odklání řidiče z dálnice přes obec Lipoltov po silnici I/21,“ řekl odpoledne krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Dechové zkoušky podle něj dopadly s negativním výsledkem.
Krátce před 15:30 policie informovala, že místo nehody je s opatrností průjezdné.
