Dalších osm mediků získá krajské stipendium. Doktorů je vážný nedostatek

Rada kraje v těchto dnech rozhodla, že podporu získá dalších osm budoucích lékařů. „Pokud chceme v budoucnu kvalitní a dostupnou zdravotní péči, musíme začít u studentů. Zároveň chceme dát jasný signál, že si budoucích lékařů vážíme a že jsme připraveni jim pomoci na jejich cestě za vzděláním. Naším cílem je, aby se po studiích vrátili k nám do regionu a našli zde potřebné uplatnění,“ uvedla radní pro oblast vzdělávání, školství, sportu a tělovýchovy Hana Žáková.

Upozornila, že dotační titul ještě nebyl uzavřen, stále možné z něj čerpat podporu. Kraj proto vybízí všechny mediky, kteří chtějí spojit svou budoucnost se západočeským regionem, aby využili příležitosti a o dotaci požádali.

Podle jejích slov studuje většina podporovaných studentů všeobecné lékařství. Jeden student je pak z oboru zubní lékařství. Vstupem do programu se zavazují k tomu, že po úspěšném dokončení školy začnou do tří let pracovat jako lékaři v Karlovarském kraji.

„Je pak zcela na nich, jestli to bude v některém ze zdravotnických zařízení při úvazku, jenž v souhrnu činí plný pracovní úvazek, anebo budou podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná s ordinační dobou v rozsahu minimálně 30 hodin týdně. Čím déle finanční podporu čerpají, tím se zvyšuje délka jejich závazku. V případě, že nedodrží podmínky dotačního titulu, budou muset získané prostředky, případně jejich poměrnou část, vrátit,“ doplnila.

Karlovarský kraj vyplácí v rámci celé České republiky jedny z nejvyšších příspěvků zdravotníkům a nabízí široký a ucelený okruh podpory pro studenty medicíny, začínající lékaře i ty s mnohaletou praxí. Vedle náborových a motivačních příspěvků je to například podpora na pořízení a obnovu přístrojů a techniky či příspěvek lékařům starším 65 let.