Sokolov vymýšlí marketingovou strategii, jak zabránit úbytku obyvatel

Strategie za 800 000 korun by měla být hotová v létě příštího roku. Doposud žádnou systematickou komunikační strategii k dispozici neměl.

„Dlouhodobě se potýkáme s tím, že Sokolov je vnímán jako to špinavé uhelné město, což už dávno není pravda, a teď bychom chtěli říci, jak se věci mají,“ popsal Michal Švarc, mluvčí sokolovské radnice.

Vybraný zpracovatel strategie má na její dodání osm měsíců. V plánu je zapojit co nejvíce subjektů, aby se na věci podíleli i obyvatelé, různé spolky, které v Sokolově působí, a co největší počet institucí, veřejných i soukromých.

Město chce především nastavit způsob, jak komunikovat o svých přednostech směrem k obyvatelům i návštěvníkům. Chce se ukázat jako atraktivní místo pro život, práci a rekreaci. Strategie by měla pomoci definovat činnosti, které pomůžou zastavit odliv obyvatel, případně získat nové.

„Chtěli bychom na základě analýz a výzkumů, které budou pro potřeby marketingové strategie vytvořeny, stanovit komunikační postupy, které mohou přispět k odstranění příčin a důvodů, pro které k úbytku obyvatel města dochází,“ dodal mluvčí.

Kraj oslovuje vystěhovalce

Zvrátit negativní trend úbytku obyvatelstva se snaží i Karlovarský kraj. Cílem jeho projektu je oslovit ty, kteří se v minulosti rozhodli region opustit, a přesvědčit je k návratu. Od 90. let jich z kraje odešlo na 40 tisíc. „Lidem, kteří odešli v 90. letech, je dnes ovšem 50 a více let. Každý řeší jinou životní zkušenost, každý má jiný sentiment pro případný návrat do regionu,“ uvedl koordinátor projektu Dominik Jandl.

V letošním roce se uskutečnila dvě setkání s takzvanými expaty v Praze a Plzni. Podle výsledků průzkumu uvažuje o stěhování zpět do rodného regionu více než čtvrtina všech vystěhovalců.