Dětské oddělení Nemocnice v Karlových Varech zdobí filmová tematika

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) otevřela zmodernizované dětské oddělení. Jeho prostředí, včetně zázemí pro personál, se proměnilo ve filmový svět inspirovaný tradicí karlovarského mezinárodního festivalu. Novinářům to dnes řekli zástupci nemocnice a nadace Archa, která proměnu finančně podpořila. Podle ředitele KKN Jiřího Štefana budou práce na podzim pokračovat v části oddělení s jednotkami intenzivní péče (JIP).
Kompletní proměna včetně nové podlahy, výmalby, dekorací, nábytku, hraček a ochranných prvků nijak neomezila chod oddělení. Péče o malé pacienty byla podle ředitele Štefana zajištěna ve stejném režimu. Chod oddělení by neměla narušit ani plánovaná podzimní oprava. "Po dobu rekonstrukce JIP jednáme o přesunu lůžek, pravděpodobně na oddělení gynekologie," řekl dnes Štefan ČTK.
Opravy dětského oddělení stály zhruba milion korun. Nadace Archa česko-francouzské herečky a šansoniérky Chantal Poullainové na ně věnovala 890.000 korun.
Nový vzhled dala oddělení designérka Adéla Štěpánková. Malí pacienti se při vkročení do chodby a čekárny budou cítit jako v kině. Vzhled by měl navodit pocit, že jsou v záři reflektorů a že je čeká prostředí, kde o ně bude pečováno. "Při vstupu se stávají hvězdou, fotí je fotograf na červeném koberci, jdou do maskérny a kostymérny a potkávají se s dalšími profesemi, jako jsou kameramani a osvětlovači. Ze sesterny jsme udělali režisérský kokpit," řekla k proměně nemocničního prostředí Štěpánková.
Prostory dětského oddělení se naposledy významněji opravovaly v roce 2015. "Karlovy Vary jsou samozřejmě spjaty s filmovým festivalem, i s Jiřím Bartoškou, kterého jsem měla opravdu moc ráda. Proto tato filmová tematika. Zároveň si ale myslím, že je u dětských pacientů hodně důležitá psychika, což potvrdili i lékaři. Pozitivní myšlení a trochu vzdělání, a aby na chvíli zapomněly na to, kde jsou, to je to, co se do svých projektů snažím dávat," řekla Poullainová.
Karlovarská krajská nemocnice provozuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu. Karlovarská část má 432 lůžek a zaměstnává více než 1200 zaměstnanců.