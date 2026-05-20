Dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici čeká rekonstrukce

Dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) v Nemocnici Karlovy Vary čeká modernizace za téměř 30 milionů korun. Vznikne nové technické zázemí, dispoziční úpravy a celkově modernější prostředí pro pacienty i zdravotnický personál. Vyhlášení zakázky schválili radní Karlovarského kraje, uvedl krajský úřad v tiskové zprávě. Dětská JIP karlovarské nemocnice je jediná v kraji.
Dětská JIP je ve třetím patře východního křídla pavilonu B karlovarské nemocnice. "Každý rok zde zdravotníci pečují o děti ve velmi vážném zdravotním stavu, a proto už byla modernizace tohoto oddělení prakticky nezbytná. Nejde jen o obnovu prostor a technologií, ale o vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny a zároveň pomůže dětem i jejich rodičům zvládat mimořádně náročné chvíle," uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan.
Předpokládaná hodnota stavební zakázky je přibližně 29,7 milionu korun s DPH. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. "Modernizace dětské jednotky intenzivní péče není jen investicí do budovy a technologií, ale především do kvalitnější a citlivější péče o nejmenší pacienty," uvedl radní pro správu majetku, investice a energetiku Erik Klimeš (ANO).
Po dobu rekonstrukce, která potrvá přibližně deset měsíců, nebude provoz jednotky přerušen ani omezen. Oddělení bude dočasně přesunuto tak, aby byla zajištěna nepřetržitá péče o pacienty z celého kraje.
Nová dětská jednotka intenzivní péče bude disponovat čtyřmi standardními lůžky s možností navýšení kapacity až na sedm lůžek. Součástí pracoviště budou rovněž dva samostatné izolační boxy.
Součástí stavebních prací budou rozsáhlé dispoziční úpravy, instalace nových rozvodů vody a elektřiny, instalace nových otopných těles, modernizace vzduchotechniky, ale také nové podlahy, podhledy či zámečnické a truhlářské prvky. Součástí oddělení bude samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky wifi připojení.