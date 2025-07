Dvanáctiletá dívka porodila v karlovarské nemocnici, otcem je údajně její bratr

Jeho jméno uvedla dívka až po rozhovoru s psycholožkou, která byla k tomuto mimořádnému případu přivolána.

Nikdo z okolí dívky přitom pravděpodobně její stav neposoudil správně, přičítali ho přibrání na váze, uvádí dále zdroj. Dívka podle něho byla dokonce ve vyšším stádiu těhotenství zachycena na školních fotkách, ani to pravděpodobně nikomu nepřišlo podezřelé.

Případem se zabývají policisté. Ti se ale nechtějí vyjadřovat. „Vzhledem k věku poškozené dívky nemůžeme k tomuto případu poskytovat žádné bližší informace,“ řekl iDNES policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Kriminalisté nařídili test otcovství.

Sdílnější nebyla ani mluvčí karlovarské nemocnice Markéta Singerová. „S ohledem na ochranu osobních údajů a věk pacientky nemůžeme k danému případu poskytnout žádné bližší informace, ani jej potvrdit,“ sdělila Singerová.

Případ má na stole také odbor sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Každá taková věc se musí prošetřit. Nezveřejňujeme ale ani nepotvrzujeme informace o případech, jež OSPOD řeší,“ vyjádřil se Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu, pod který OSPOD spadá.

O případu informoval server Krimi-Plzeň, podle kterého dívka pochází z naprosto běžné rodiny.

Porod ve dvanácti letech není fyzicky pro tělo ideální

„O tomto případu vůbec nic nevím, takže ho nemohu komentovat, ale obecně se občas stane, že nám na oddělení přijdou ženy, aniž by o svém těhotenství údajně věděly. Mě to ale není úplně jasné, jak si toho nemohou všimnout,“ uvedl primář Gynekologického oddělení a jednodenní péče Stodské nemocnice Michal Junk.

Popsal i nedávný případ, kdy na oddělení přišla paní ve věku kolem 45 let, která neměla nějakou dobu menstruaci, myslela si tedy, že je v přechodu a přišla s bolestí břicha. „Vyšetřili jsme ji a zjistili, že rodí. Byla vyděšená, jak je to možné,“ nastínil Junk.

Podle něj se dá těžko pochopit, že si těhotenství rodina dívky nevšimla. „Pokud byla dívka hubená, bylo by to o to víc vidět,“ uvedl.

Porod ve dvanácti letech není podle něj fyzicky pro tělo ideální, navíc v tomto věku nejsou lidé ještě tak intelektuálně vyvinutí na to, aby se o dítě mohli starat. Podle Junka ale záleží i na tom, jak je tělo vyspělé. „Někteří dvanáctiletí vypadají, že sotva chodí do školy a jiní vypadají tělesně klidně na 18 let. Když někdo ve dvanácti letech měří 170 centimetrů a váží 50 kilogramů, je to něco jiného než když měří 125 a váží 30 kilogramů,“ popsal Junk.