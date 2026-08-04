Do senátních voleb v Chebu podalo kandidaturu šest subjektů

Do podzimních senátních voleb v obvodu číslo 3 - Cheb podalo kandidátní listiny šest politických subjektů. ČTK to řekli úředníci městského úřadu. Před šesti lety to bylo devět uchazečů o senátní křeslo.
V roce 2020 zvítězil univerzitní učitel Miroslav Plevný za STAN, ve druhém kole porazil kandidátku ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou. Počet letošních kandidátních listin se může ještě změnit, pokud někdo poslal kandidátku na poslední chvíli úřadu do datové schránky, do níž se úředníci registračního úřadu podívají až ve středu.
Senátor a bývalý místostarosta Chebu Plevný bude i letos funkci obhajovat. Před šesti lety získal výrazně nejvíce hlasů už v prvním kole a ve druhé kole porazil Brožovou Lampertovou se 70,31 procenta hlasů.
Oficiální seznam kandidátů bude jistý až po registraci kandidátních listin. Kandidaturu ale oznámilo například hnutí ANO, ze které by měla kandidovat Sandra Tsoukernik, hnutí VOK nominovalo chebskou radní Štěpánku Černou a za Naše Česko se chce o Senát ucházet Vladimír Keblúšek.
Po dnešním podání kandidátek do obecních voleb a třetiny senátních obvodů mají registrační úřady a volební strany lhůtu do 21. srpna na odstranění případných nedostatků a zaregistrování nebo odmítnutí kandidátek.
Volby do zastupitelstev měst a obcí a volby do třetiny Senátu se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později, v pátek 16. a v sobotu 17. října.