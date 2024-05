Dobrovolníci v Bečovské botanické zahradě

Jáchymov

Procházka s ostrostřelcem

Sobota 25. května bude v Jáchymově ve znamení komentované procházky s ostravským ostrostřelcem, na kterou se vychází 9.30 hodin. Sraz je před vchodem do lázeňského domu Agricola. A na co se milovníci chůze a slavného města mohou těšit? Na to, že se projdou mlýnskou stezkou, kterou v dobách dávno minulých využívali lázeňští hosté nejen ke zdravotním procházky po okolí Jáchymova. Součástí procházky bude také poodkrytí různých zajímavostí.

Loket

Oldies Party

Horečka sobotní noci nastane v loketské Dvoraně už ve 20 hodin. Nostalgický večer, kdy bude nejeden účastník vzpomínat na své bezstarostné roky a prošoupe své nejlepší taneční boty nebo naopak zklidní dech u ploužáku, bude dokonalou hudební směsicí v podobě československé diskotéky plné oldies hitů, kterou rozjede oblíbený DJ Rostis. Po celou dobu konání bude v místním Divadelním baru probíhat akce na retro drinky jako jsou legendární Beton a Houba za pouhých 80 korun. Vstupné je 90 korun na osobou.

Ostrov

Slavnost na Letohrádku

V pořadí už 12. ročník již tradičního dne otevřených dveří v ostrovském Letohrádku bude v sobotu 25. května inspirován aktuální výstavou Říká se, že Nová vlna je mrtvá! Ta představuje návštěvníkům období 80. let 20. století v českém umění, kdy rekapituluje poslední díla totalitního režimu, zároveň představuje osobitou tvorbu skupiny Tvrdohlaví. Od 13 do 19 hodin bude připravený doprovodný program pro malé i velké návštěvníky v podobě tvořivých dílen a workshopů.

Aš

Ašské sklepy a trhy

Víkend plný pití, jídla, tance a oslav. Tak budou v sobotu a v neděli vypadat Ašské sklepy, jejichž návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku vín nejen z Čech, ale i Moravy. A aby lahodný mok nestoupal do hlavy, budou připravené i grilované speciality. Letos budou Ašské sklepy netradičně ve Svahu Ašlerových před LaRitmou a na Goethově náměstí. Trhy své brány návštěvníkům otevřou už v 10 hodin a doprovodný program odstartuje ve 12. Vstupné na místě je 250 korun na osobu.