Dohoda o dodávkách tepla otevírá firmě SUAS dveře ke zpracování odpadu

Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS GROUP pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze zdrojů, které budou zajišťovat ekologické a cenově udržitelné dodávky tepla. Podle předsedy dozorčích rad firem Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Pavla Tomka půjde celkově o investici za asi 1,5 miliardy korun, řekl ČTK.
SUAS GROUP má úpravnu na mechanicko-biologické zpracování odpadu, která ale bude podle Tomka potřebovat modernizaci za zhruba 250 až 300 milionů korun. Na ní naváže stavba kotle na alternativní paliva.
Strategickým partnerem projektu je odpadová skupina, která zajistí dostatek vstupního materiálu pro třídění a pro energetické využití. Rolí SUAS GROUP bude zajištění odbytu tepla a využití současných areálů ve Vřesové na Sokolovsku, a to i v souvislosti s nedalekou skládkou odpadu. Na ni ale podle současné legislativy nebude možné po roce 2030 odpad ukládat.
Projekt je součástí širší strategie teplárenství, na které skupina SUAS pracuje s městy a obcemi v regionu, kterým dodává teplo ze zdrojů ve Vřesové a v Elektrárně Tisová. Zdroj na využití upraveného odpadu by měl mít výkon 20 megawatů (MW) tepla, s možným doplněním o kogenerační jednotku na výrobu elektřiny s parní turbínou o výkonu tři MW.
"Projekt řeší hned dvě důležité výzvy – efektivní koncovku pro odpady Karlovarského kraje a cenově dostupný a stabilní zdroj tepla. Oproti klasické spalovně ZEVO je náš plánovaný projekt šetrnější k životnímu prostředí, protože v rámci mechanicko-biologické úpravny se ze směsného komunálního odpadu vytřídí druhotné suroviny. Jde typicky o železné a neželezné kovy, které lze dále recyklovat, a inertní, nespalitelnou složku odpadu," uvedl projektový manažer Adam Peteřík.
Stavba a rekonstrukce zařízení je plánována na roky 2028 až 2031. "Klíčovou roli v projektu opět sehrají města a obce Karlovarského kraje jako původci směsných komunálních odpadů. Právě garantovaný objem odpadu a odběru tepla je nezbytnou podmínkou pro realizaci celé investice," uvedl Peteřík. Dodal, že projekt počítá do budoucna s cenou tepla přibližně 500 Kč za gigajoule, což ale není cena pro koncového spotřebitele.