Dohoda o pozemcích může odblokovat opravu mostu v Šemnici na Karlovarsku

Autor: ČTK
  10:31aktualizováno  10:31
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Několikaletý spor o opravu uzavřeného mostu přes řeku Ohři v Šemnici na Karlovarsku má naději na řešení. Zástupce majitelky okolních pozemků nabídl obci, že nebude opravu dál blokovat, pokud silničáři doplní stavbu o některé prvky, a obec s ním smění pozemek v předmostí za jiný. ČTK to dnes řekli ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚSK) Jiří Šlachta a starosta Šemnice Josef Fiala (nestr.). Konkrétní návrh doplnění projektu by měl dlouholetý oponent záměru Martin Hovorka písemně předložit do dvou týdnů.

Hovorka dnes ČTK potvrdil, že pokračuje v jednáních s obcí i s krajskými silničáři coby investorem. O podrobnostech opatření na mostě a předmostí blíže hovořit nechtěl, podrobněji nekomentoval ani podmínky směny pozemků.

Do 14. července má syn majitelky pozemků dodat technickou specifikaci svých požadavků, například parametry oplocení, protihlukového zabezpečení a chodníku, o které má být nový most doplněn. KSÚSK s obcí by podle slov ředitele a starosty tyto návrhy mohly při jejich přesné specifikaci bez problémů zohlednit. "V okamžiku, kdy požadavky odsouhlasíme, tak je do 14 dnů zapracujeme a vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele oprav. Ty pak mohou začít v řádu týdnů," uvedl Šlachta. Výměna mostní konstrukce by mohla trvat asi půl roku.

Možnost dohody komplikuje ale i návrh na směnu pozemků. Podle Fialy by Hovorka chtěl za několikametrový pozemek v předmostí v hodnotě okolo 50.000 korun získat pozemek se zahradou, jehož hodnota je podle znaleckého posudku asi 750.000 korun. "V zastupitelstvu ovšem panuje shoda na tom, tuto možnost schválit. Je to stále přijatelnější varianta, než pět milionů, které Hovorka požadoval dosud za odkup domu s částí zahrady a pozemkem v předmostí," řekl ČTK.

Nepoměr mezi možnostmi samosprávy koupit nebo směnit pozemky za cenu místně obvyklou a požadavky zástupce majitelky pozemků je předmětem sporů už několik let. Proti žádosti o povolení stavby nového mostu přes Ohři podává Hovorka pravidelně námitky a připomínky, které proces zdržují. Dosavadní plány na opravu mostu tak opakovaně zablokoval. Hovorka dnes pět let trvající jednání označil za bojkot úřadů vůči jeho připomínkám. "To, jak je projekt udělaný teď, tak je v podstatě neakceptovatelné," řekl ČTK.

Veřejná správa je ovšem připravena pokračovat i v dalších úředních procesech včetně vyvlastnění ve veřejném zájmu. Při vyvlastnění se majiteli přizná peněžitá náhrada podle obvyklé tržní ceny v místě. Tomu však předchází schválení stavebního záměru (dříve stavební povolení).

Most v Šemnici byl postaven jako provizorní poválečné řešení. Stav nepoužívaného a neudržovaného mostu se podle Šlachty zhoršuje. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou okolo 25 milionů korun. Většinu předpokládané částky má KSÚSK k dispozici, dodal ředitel. Nový most by byl kvůli stoleté vodě o 30 centimetrů výš nad hladinou řeky.

Podle Fialy žije v šemnické místní části Pulovice asi 80 lidí, kteří jsou kvůli uzavřenému mostu odříznuti od zbytku obce a musejí absolvovat několikakilometrovou objížďku. "Situace se dotýká také majitelů většiny z 280 chat na břehu Ohře. Zhruba na milion ročně má vyčíslenou ztrátu společnost Statek Bor, která má zázemí pro dobytek a pozemky na jedné straně řeky, jatka na druhé a krávy musí vozit přes Karlovy Vary," řekl starosta s tím, že most byl také zkratkou pro část Karlovarska při příjezdu od Prahy a Andělské hory.

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