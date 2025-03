Domov pro lidi s postižením v Chebu získá rodinný charakter

Opravit Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík v Chebu a přizpůsobit jej současným trendům plánuje Karlovarský kraj. Rada kraje už schválila vyhlášení zadávacího řízení, ze kterého vzejde zpracovatel projektové dokumentace nejen na rekonstrukci stávajícího objektu, ale i na novou přístavbu a venkovní úpravy.

„Projekt bude zpracovaný zvlášť na rekonstrukci a zvlášť na novostavbu a venkovní úpravy. Nepřekročitelná nabídková cena včetně ceny za výkon odborného dozoru projektanta je stanovena na 3,7 milionu korun. Právě nabídnutá cena bude hlavním kritériem při hodnocení. Projektová dokumentace pak určí cenu samotných prací a veškerých úprav,“ uvedl krajský radní pro oblast investic a správy majetku Erik Klimeš.

Vzniknout mají tři nízkonákladové bezbariérové bytové jednotky komunitního až rodinného charakteru pro maximálně pět klientů. V rámci novostavby pak vznikne dvoupatrový bezbariérový domek pro maximálně osm klientů. V každém podlaží bude vytvořena jedna domácnost s ohledem na individuální potřeby uživatelů. V budově stávajícího objektu bude po dokončení projektu umístěno administrativní a technické zázemí domova.

„Cílem je poskytovat klientům nejen kvalitní péči, ale také zázemí, které bude odpovídat jejich specifickým potřebám. Právě komunitní nebo rodinný charakter bytů a domku považuji za krok správným směrem, protože budou připomínat přirozené prostředí. Věřím, že to bude na klienty dobře působit,“ doplnila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík v Chebu poskytuje celoroční pobytové sociální služby dětem s mentálním a kombinovaným postižením, zejména s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby ve věku od 3 do 18 let, v případě nařízení ústavní výchovy do 19 let.