Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Jitka Dolanská
  13:02aktualizováno  13:02
Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v oblasti samořiditelných automobilů. Informovali o tom zástupci krajské hospodářské komory na jednání v Chebu, kde se sešli se svými protějšky ze Saska a Bavorska.
Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory
Vizualizace testovacího polygonu BMW na Sokolovsku
Vizualizace testovacího polygonu BMW na Sokolovsku
Vizualizace testovacího polygonu BMW na Sokolovsku
„Znamenalo by to proměnu celého regionu. Otevřel by se prostor pro inovace, výzkum i nové vzdělávací příležitosti. Z Karlovarského kraje by se tak stala skutečná laboratoř mobility budoucnosti, kde se potkává průmysl s vizí, technologie s praxí a české know-how s německou precizností,“ řekl Tomáš Linda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Podle Petra Vašty, garanta sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory, má právě karlovarský region v evropském měřítku mimořádné parametry.

Byl jsem za blázna, ale moje vize v autonomní mobilitě se naplňují, říká odborník

„Je to kompaktní území, dokážeme pojit správu všech kategorií komunikací a už nyní máme velký náskok v budování potřebné infrastruktury. Právě tato kombinace je v evropském měřítku unikátní, protože jinde testování pokrývá zpravidla jen jeden typ silnice na relativně malém prostoru,“ zmínil výhody Petr Vašta s tím, že projekt by mohl mít i přeshraniční dosah, a to díky poloze na hranicích.

„Navíc se německé technologie přirozeně doplňují s českým konceptem. Mohlo by tak vzniknout první přeshraniční testovací prostředí v Evropě, což by do regionu přivedlo špičkové technologické firmy, které takové prostředí potřebují,“ naznačil.

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.
Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory
Vizualizace testovacího polygonu BMW na Sokolovsku
Vizualizace testovacího polygonu BMW na Sokolovsku
Jak uvedla Tereza Čížková z ministerstva dopravy, od letošního roku je v Česku možné provozovat vozy s takzvanou automatizovanou úrovní řízení 3.

„Jde o vozidla, která dokážou samostatně řídit například na dálnici, zatímco řidič může vykonávat jinou činnost. Velmi intenzivně se připravujeme i na čtvrtou úroveň, což je plně autonomní provoz bez přítomnosti řidiče, která je velmi důležitá právě pro úspěch vznikajícího prostředí v Karlovarském kraji. S tím však souvisí řada nových otázek, od odpovědnosti přes uchovávání dat až po bezpečnost a důvěru veřejnosti,“ vysvětlila.

Plán získal přeshraniční podporu i díky tomu, že Karlovarský kraj je v přípravách testovací infrastruktury dál než sousední regiony.

„Evropa, včetně Německa, v oblasti autonomních technologií zaostává za Spojenými státy nebo Čínou. Důvodem je důraz na maximální bezpečnost, která zpomaluje zavádění nových technologií. Přesto chceme autonomní systémy dál rozvíjet a to jak na spolkové, tak na regionální úrovni,“ konstatoval Michael Stritzke ze Saského ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu.

Bavoráky a rollsy bez řidiče testují v Česku. BMW otevřelo největší polygon

O praktických zkušenostech z Bavorska hovořil Martin Grillenberger z Bavorského státního ministerstva bydlení, výstavby a dopravy. „V našem regionu klastr mobility propojuje univerzity, podniky a státní správu. Díky tomu se daří realizovat různé výzkumné a pilotní projekty v oblasti autonomní dopravy. To vše bychom rádi sdíleli s partnery v prostředí Karlovarského kraje,“ dodal.

V rámci akce se také představila autonomní formule eForce z Českého vysokého učení technického v Praze, kterou si bylo možné prohlédnout v areálu společnosti Lagarde Spedition.

11. října 2024

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v...

