Řidiče ve Varech čeká perné dopoledne, ve čtvrtek bude neprůjezdný Chebský most

Technici použijí takzvanou mostní prohlížečku. Kvůli užšímu profilu Chebského mostu znemožní její nasazení dopravu po něm. Výjimku budou mít podle mluvčí magistrátu Heleny Kyselé pouze vozidla IZS a autobusy.

„Ostatní doprava bude odkláněna na Tuhnický a Ostrovský most. Provoz v místě budou řídit policisté,“ upozornila Kyselá. Uzavírka se podle ní nedotkne chodců.

Mostní prohlídky čekají příští pondělí i Ostrovský a Tuhnický most. „V těchto lokalitách ale šířkové poměry umožní zachování provozu,“ řekla mluvčí.

Na Tuhnickém mostě se prohlídka uskuteční v čase 11 – 13.30 hodin, provoz bude veden volnou částí vozovky a řídit jej opět budou policisté. Kontrola stavu Ostrovského mostu je naplánována v čase od 14. do 17. hodiny a provoz omezí jen minimálně.

„Vzhledem k vytíženosti specifické techniky a nedostatku volných termínů pro využití mostní prohlížečky nebylo možné zajistit mimořádné mostní prohlídky v Karlových Varech v jiném termínu a jiných časech,“ doplnila Helena Kyselá.

Mostovka z 80. let dosluhuje

Technický stav Chebského mostu už několik let volá po generální rekonstrukci. V rámci poslední výrazné investice do něj z 80. let minulého století položili mostaři na spodní historickou část novou mostovku, která je ale nyní už ve špatném stavu.

Karlovarská radnice chce pro rekonstrukci mostu využít takzvaný žlutý FIDIC, tedy mechanismus, kdy dodavatelská firma zajistí práce od projektu přes veškerá povolovací řízení až po samotnou stavbu.

Ta ale vyjde podstatně dráž, než byl původní předpoklad. Původní odhady mluvili o částce přibližně 300 milionů korun. Ta už je nyní vzhledem k rostoucím cenám práce i stavebního materiálu nereálná. Aktuální odhad se tak pohybuje mezi 400 až 500 miliony. Samotná stavba by měla začít na konci roku 2026, nebo spíš na začátku roku 2027.