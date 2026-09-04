Daimler Truck chce v Chebu vyrábět až 25 tisíc vozů ročně. Ukáže, jaké to budou

Jitka Dolanská
  10:32aktualizováno  10:32
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Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina značek, které dominují světovým trhům. Americký Freightliner kraluje dálnicím v USA, Western Star se stará o nejtěžší práci v kanadských lesích, japonské FUSO ovládá asijské metropole a BharatBenz staví na nohy Indii. Součástí portfolia je i výrobce autobusů Setra. | foto: Daimler Truck

Historické i současné automobily, moderní technologie, adrenalin, zábavu a hudbu slibuje tradiční Dopravní den v Chebu. Uskuteční se v sobotu 5. září na náměstí Krále Jiřího. V rámci akce se veřejnosti poprvé představí projekt Daimler Truck Cheb, který má do města přinést více než tisícovku kvalifikovaných pracovních míst pro výrobu až 25 tisíc tahačů ročně.

Na náměstí společnost zaparkuje několik svých vlajkových lodí. Informovat bude nejen o moderních technologiích v nákladní dopravě, ale i o pracovních příležitostech a možnostech spolupráce pro místní firmy.

„Letošní čtvrtý ročník akce bude výjimečný. Nejen kvůli tomu, že Daimler Truck ukáže podobu budoucí továrny i to, co plánuje v Chebu vyrábět, ale i proto, že představí horké novinky z oblasti autonomní mobility,“ uvedl Petr Vašta, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a garant sekce informačních a autonomních technologií.

Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí

V Chebu se objeví zbrusu nové vozítko pro diagnostiku silnic, chodníků a cyklostezek. Dokáže odhalit nejen problémy na povrchu komunikace, ale i případné poruchy pod povrchem.

„Bude to jeho republiková premiéra. Zajímavý jistě bude i moderní bezpilotní závodní monopost, který vyvíjí studentský tým eForce Prague Formula na ČVUT. Partnerem akce je také VR Rescue, který přiveze hned několik figurín, na nichž je možné díky virtuální realitě trénovat první pomoc. Každý si může na vlastní kůži vyzkoušet záchranu lidského života. Myslím, že mnozí budou překvapeni, jak namáhavé to je,“ poznamenal Vašta.

Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina značek, které dominují světovým trhům. Americký Freightliner kraluje dálnicím v USA, Western Star se stará o nejtěžší práci v kanadských lesích, japonské FUSO ovládá asijské metropole a BharatBenz staví na nohy Indii. Součástí portfolia je i výrobce autobusů Setra.
Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler Truck v Cikarangu v provincii Západní Jáva v Indonésii. (21. srpna 2025)
Daimler Truck testuje prototyp tahače Mercedes-Benz GenH2Truck s palivovými články. Zahájení sériové výroby je plánováno na konec dekády.
Truck Daimler
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Představí se dokumentace dopravní nehody v reálném čase za pomoci dronů a 3D technologie. „Nesmí chybět drony. Některé slouží například k monitorování lesních porostů, jiné ke zjišťování závad a poruch na budovách. Další pomáhají hasičům prohlédnout si hořící budovu zevnitř.

„Nechceme představovat moderní technologie jen jako atrakci. Lidé mají vidět, že mohou konkrétně pomáhat – zvýšit bezpečnost, zlepšit správu komunikací, rychleji odhalovat poruchy a usnadnit práci záchranným složkám. Dopravní den je proto důležitou součástí přípravy veřejnosti využívání těchto technologií v běžném provozu,“ dodal Vašta. Součástí programu je i legendární AZ-kvíz na cestách s moderátorem Alešem Zbořilem a aktivity pro děti.

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Od čtvrtečního poledne do nedělních 12 hodin nebude možné zastavit a parkovat na náměstí Krále Jiřího. Podobné to bude v Jateční a části Kamenné ulice.

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