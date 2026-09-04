Daimler Truck chce v Chebu vyrábět až 25 tisíc vozů ročně. Ukáže, jaké to budou

Na náměstí společnost zaparkuje několik svých vlajkových lodí. Informovat bude nejen o moderních technologiích v nákladní dopravě, ale i o pracovních příležitostech a možnostech spolupráce pro místní firmy.
„Letošní čtvrtý ročník akce bude výjimečný. Nejen kvůli tomu, že Daimler Truck ukáže podobu budoucí továrny i to, co plánuje v Chebu vyrábět, ale i proto, že představí horké novinky z oblasti autonomní mobility,“ uvedl Petr Vašta, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a garant sekce informačních a autonomních technologií.
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Velká investice, velká výzva. Daimler Truck hledá v Chebu přes tisíc lidí
V Chebu se objeví zbrusu nové vozítko pro diagnostiku silnic, chodníků a cyklostezek. Dokáže odhalit nejen problémy na povrchu komunikace, ale i případné poruchy pod povrchem.
„Bude to jeho republiková premiéra. Zajímavý jistě bude i moderní bezpilotní závodní monopost, který vyvíjí studentský tým eForce Prague Formula na ČVUT. Partnerem akce je také VR Rescue, který přiveze hned několik figurín, na nichž je možné díky virtuální realitě trénovat první pomoc. Každý si může na vlastní kůži vyzkoušet záchranu lidského života. Myslím, že mnozí budou překvapeni, jak namáhavé to je,“ poznamenal Vašta.
Představí se dokumentace dopravní nehody v reálném čase za pomoci dronů a 3D technologie. „Nesmí chybět drony. Některé slouží například k monitorování lesních porostů, jiné ke zjišťování závad a poruch na budovách. Další pomáhají hasičům prohlédnout si hořící budovu zevnitř.
„Nechceme představovat moderní technologie jen jako atrakci. Lidé mají vidět, že mohou konkrétně pomáhat – zvýšit bezpečnost, zlepšit správu komunikací, rychleji odhalovat poruchy a usnadnit práci záchranným složkám. Dopravní den je proto důležitou součástí přípravy veřejnosti využívání těchto technologií v běžném provozu,“ dodal Vašta. Součástí programu je i legendární AZ-kvíz na cestách s moderátorem Alešem Zbořilem a aktivity pro děti.
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Od čtvrtečního poledne do nedělních 12 hodin nebude možné zastavit a parkovat na náměstí Krále Jiřího. Podobné to bude v Jateční a části Kamenné ulice.