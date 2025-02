Stavba D6 se přesune do Karlovarského kraje, za dva roky má přibýt 15 kilometrů

Jak uvádí ministerstvo dopravy na svém Facebooku, osm kilometrů nové dálnice vyjde na 2,34 miliardy, což je o miliardu méně oproti předpokladům. Hotovo má být v roce 2027.

Ještě v letošním roce ministerstvo plánuje začít stavět i navazující úsek západním směrem Žalmanov–Knínice. Díky tomu by v roce 2027 byla dálnice D6 delší o téměř 15 kilometrů.

Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka, oboustranná odpočívka, která vyroste na místě stávající čerpací stanice pohonných hmot u Verušiček, a několik mostů. Ten nejdelší bude měřit téměř půl kilometru a čtrnácti poli překročí široký prostor, kudy protéká Velká Trasovka a Luční potok. Údolím prochází biokoridor, most svou délkou vytvoří dostatečně široký průchod pro zvěř.

Následuje velká oboustranná dálniční odpočívka Verušičky. Umístění bylo navrženo s ohledem na využití původní čerpací stanice pohonných hmot na silnici I/6. Po obou stranách dálnice, která povede skrz odpočívku, vyroste protihluková stěna. Ta utlumí hluk a zároveň znemožní vstup z odpočívky na dálnici.

Původní silnice I/6 bude přeložena do nové trasy a po dokončení dálnice bude převedena do nové kategorie. Stane se z ní silnice druhé třídy a dostane označení II/606.

Dálnice D6 následně povede přes další most. Jeho navržená délka je 250 metrů, má mít pět polí a nová komunikace jím překoná potok Malou Trasovku a železniční trať Lubenec–Bochov. I v tomto případě poslouží údolí jako biokoridor a migrační trasa pro zvěř.

Následovat bude jediná mimoúrovňová křižovatka nového úseku. Ta na dálnici D6 připojí přeložku silnice II/205, která vede do Žlutic. Na tuto přeložku se napojí i obchvat obce Veselov. Ten ale není součástí nově budovaného úseku dálnice. Za mimoúrovňovou křižovatkou se dálnice vnoří do hlubokého zářezu.

V těchto místech dálnici překročí nová silnice do Veselova, která bude mít vhodnější napojení na silnici II/606, tedy na původní I/6. Přibližně 300 metrů za křížením s přeložkou nově budovaný úsek Knínice–Bošov skončí. Nová dálnice bude v celém úseku oplocená, aby se zabránilo střetu se zvěří.

Dálnice mezi Prahou a Vary má být kompletně hotová v roce 2028. Důležitý dopravní tah, který spojuje Prahu s Karlovarským krajem a pokračuje dál na Německo, však bude mít i poté jeden dvoupruhový úsek, a to silnici od Chebu směrem k bavorské hranici. To by se však mělo změnit. Ředitelství silnic a dálnic chce téměř sedm kilometrů dlouhou část mezi mimoúrovňovými křižovatkami Chlumeček a Pomezí změnit na dálnici. Před několika týdny poslalo tento plán do procesu posouzení vlivů na okolí (EIA).

Stávající silnice, která byla vybudována v letech 1993 až 1997, bude tvořit pravou polovinu nového dálničního úseku ve směru od Prahy. Levá polovina, tedy směr na Prahu, by měla být komplet nová. Stavba má podle dokumentace začít v roce 2028 či 2029, hotovo má být nejpozději v roce 2031.

Centrální komise ministerstva dopravy záměr schválila loni v dubnu, předpokládané náklady činí 1,4 miliardy korun.