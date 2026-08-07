Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obdrželo ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby jedinou nabídku. Je ve výši 3,44 miliardy korun a podalo ji sdružení společností EUROVIA CZ, MI Roads, BERGER BOHEMIA a Stavby mostů. Firmy tedy nabídly dálnici postavit za 80 procent předpokládané ceny 4,3 miliardy korun.
Zhruba třetina stavby bude plnohodnotná dálnice s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu, dvě třetiny stavby budou rozšířením silnice I/6 při napojení dálnice na průtah Karlovými Vary. Podle předpokladů ŘSD by stavba měla být zahájena letos a dokončena v roce 2028.
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Délka novostavby D6 činí 2 532 metrů a celková délka úpravy je 8 022 metrů. Stavba navazuje u Pražského mostu přes Ohři na průtah silnice I/6 Karlovými Vary. Většinou je řešena rozšířením zpevněné krajnice.
Připojení na silniční síť bude třemi mimoúrovňovými křižovatkami - křižovatkou v Drahovicích u Mattoniho nábřeží a u Staré Kysibelské a napojením u Olšových Vrat. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušeny.
Loni začala na D6 stavba 7,9 kilometru dlouhého úseku Knínice – Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov - Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy. Naopak dokončeny byly loni obchvaty Hořesedel a Hořoviček. V přípravě je kromě úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata i navazující úsek Olšová Vrata - Žalmanov.
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena podle posledních odhadů v červnu 2029. V Karlových Varech to 26. března řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Do té doby se počítalo s tím, že se poslední úseky stihnou dokončit v roce 2028.
D6 z Prahy přes Karlovy Vary do Chebu bude po dokončení měřit 168,6 kilometru. První plány na propojení Chebu s Prahou vznikaly v polovině 30. let 20. století při přípravě dálkové silnice Cheb - Košice.
Nová dálnice má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy, zkrátit dobu jízdy a zlepšit dopravní spojení regionu k hranicím s Německem.