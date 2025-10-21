Počet charterových letů z Varů klesl na polovinu, letadla jsou ale plnější

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:32aktualizováno  9:32
Karlovarské mezinárodní letiště letos v letní sezoně odbavilo odbavilo v letošní letní sezoně 58 letů a 17 545 cestujících. To je zhruba o polovinu méně než v roce předchozím, jednotlivé spoje byly ale obsazenější. O charterovém kalendáři na příští rok kraj jako vlastník letiště jedná.
„Letošní sezona nebyla špatná po tom martyriu v roce 2024, kdy sice proběhlo mnoho letů, přes 130, ale s nízkou obsazeností linek, kdy došlo ke konkurenčnímu boji společností,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Letos byly lety podle něj vytížené. Z Karlových Varů létaly od června do října čtyři chartery. Do turecké Antalye dvakrát týdně a jednou týdně do bulharského Burgasu vypravily podle jednatelky letiště Alice Justiny Undus klienty cestovní kanceláře Čedok a Fisher.

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

„Vysoká obsazenost všech letošních letů je dobrý předpoklad toho, aby i v roce 2026 z našeho letiště tyto cestovní kanceláře lety opět operovaly nejméně ve stejném rozsahu,“ uvedla Undus.

Jako přínos vnímá jednatelka postupné přidávání letů do páté pravidelné destinace, uzbeckého Taškentu. V roce 2024 podle jejího vyjádření létal jednou za dva týdny, letos jednou týdně a má prostor pro další růst. Podle Hurajčíka je po jednáních s uzbeckou stranou závazně přislíbeno zvýšení počtu letů s Air Asia z letošních 12 na 17.

„Jednáme i s dalšími společnostmi a chceme i rozšířit nabídku. Nicméně to je běh na dlouhou trať, protože ten celosvětový nedostatek letadel a pilotů se podepisuje i na nás,“ řekl. Z karlovarského letiště nelétá žádná stálá linka, pouze chartery. Vzhledem ke geopolitické situaci operátor v roce 2025 neobnovil linku do izraelského Tel Avivu.

Kraj pokračuje s projektem modernizace letiště. Náměstek Hurajčík dnes novinářům potvrdil, že se kraji už podařilo získat všechny potřebné pozemky pro rozšíření a prodloužení dráhy a nyní se pracuje na projektové dokumentaci. Stavba by mohla začít v roce 2027.

Na letišti v Karlových Varech hořela hala, zasahovalo šest jednotek hasičů

„Ještě letos by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby pro rozšíření parkoviště na 137 parkovacích míst. To by cestující mohli začít využívat už od začátku letové sezony 2026,“ doplnila Undus.

Stavba odstavného parkoviště se protáhla kvůli přepracování projektu z hlediska nakládání se srážkovými vodami. Nyní má LKV veškerá potřebná souhlasná stanoviska a vydání stavebního povolení očekává začátkem listopadu.

V loňském roce odbavilo LKV na 132 letech do 11 destinací 32 049 cestujících. V roce 2023 to bylo 40 letů do tři destinací s 10.924 cestujícími. V roce 2022 prošlo letištěm na jediném letu do turecké Antalye při 17 letech 5935 cestujících.









